Stellantis Bank USA più vicina: arrivate le prime approvazioni negli Stati Uniti

Stellantis Financial Services US Corp. si prepara a rafforzare il proprio ruolo negli Stati Uniti con un progetto destinato ad ampliare l’offerta finanziaria del gruppo. La società ha annunciato di aver ottenuto le approvazioni condizionali dalla Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, e dal Dipartimento delle Istituzioni Finanziarie dello Utah, UDFI, per costituire Stellantis Bank USA.

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Stellantis Financial Services US Corp. ha ricevuto le approvazioni condizionali per la costituzione di Stellantis Bank USA

La nuova banca industriale avrà sede nello Utah e nasce con un obiettivo preciso: offrire più strumenti a clienti e concessionari. Per chi acquista un veicolo, questo potrà significare una maggiore scelta nelle soluzioni di finanziamento. Per la rete dei dealer, invece, l’arrivo di una banca interna al gruppo potrà rappresentare un supporto ulteriore per sviluppare l’attività commerciale.

Il progetto, però, non è ancora alla fase operativa. Le approvazioni ricevute sono condizionali e richiedono il completamento di diversi passaggi prima dell’apertura. Tra questi ci sono la definizione del piano organizzativo della banca e le verifiche normative pre-apertura. SFS US ha fatto sapere che procederà in modo ordinato, rispettando tutti i requisiti richiesti dalle autorità.

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Una volta avviata, Stellantis Bank USA opererà come istituto di deposito assicurato. Questo significa che sarà sottoposta a un sistema di vigilanza completo, con controlli su capitale, liquidità, governance, sicurezza, solidità operativa e rispetto delle norme a tutela dei consumatori. Un percorso regolamentare impegnativo, ma necessario per un soggetto che entrerà nel settore bancario statunitense.

Tommy Moore Jr., Amministratore Delegato di Stellantis Financial Services US Corp., ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto da FDIC e UDFI durante il processo di richiesta e revisione. Secondo Moore, la creazione di Stellantis Bank USA va nella direzione di mettere il cliente al centro, offrendo più libertà di scelta nel finanziamento dei veicoli e nuovi prodotti per sostenere i concessionari.

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SFS US è la finanziaria captive interamente controllata da Stellantis negli Stati Uniti. La società fornisce soluzioni di finanziamento automobilistico a clienti e dealer, supportando marchi come Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, FIAT, Jeep e Ram.