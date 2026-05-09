Alfa Romeo Tonale, scatta l’allarme sul motore FireFly: richiamo per rischio incendio

Alfa Romeo avvia una campagna di richiamo per alcune Tonale equipaggiate con il motore 1.5 MHEV mild hybrid da 160 CV. La segnalazione, riportata dai colleghi spagnoli di Autonocion, riguarda un possibile difetto al propulsore FireFly, identificato internamente come GSE T4 DOHC 1.5L.

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Alcune unità di Alfa Romeo Tonale potrebbero subire danni al motore a causa di una combustione anomala

Il codice del richiamo è F60W. Secondo quanto comunicato alle autorità europee, alcune unità di Alfa Romeo Tonale potrebbero subire danni al motore a causa di una combustione anomala. Nei casi più gravi, il problema potrebbe portare alla deformazione o alla rottura delle bielle, componenti fondamentali che collegano il pistone all’albero motore. Una simile avaria potrebbe provocare guasti molto seri e, nelle situazioni peggiori, anche l’incendio del veicolo durante la marcia.

Al momento non è chiaro se la campagna interessi anche il mercato italiano. Il richiamo, in ogni caso, viene presentato come misura precauzionale: non significa quindi che tutte le vetture coinvolte siano destinate a manifestare il problema, ma che Alfa Romeo intende effettuare verifiche e interventi preventivi.

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Le unità interessate sarebbero le Alfa Romeo Tonale prodotte tra il 15 febbraio 2022 e il 12 febbraio 2026. Resterebbe escluso il nuovo modello presentato a ottobre 2025, entrato in produzione successivamente. I numeri di telaio indicati vanno da ZARNASDA8N3000423 a ZARNASAA7T3112289.

I proprietari delle vetture coinvolte dovrebbero ricevere una comunicazione scritta oppure una telefonata dal concessionario. Una volta contattati, potranno fissare un appuntamento in officina per il controllo e l’eventuale intervento, che sarà eseguito gratuitamente.