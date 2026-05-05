Fiat, Abarth e Fiat Professional: Luigi Saia è il nuovo CEO in Germania

Luigi Saia torna a occuparsi dei marchi FIAT, ABARTH e Fiat Professional in Germania. Il manager, 46 anni, ha assunto il nuovo incarico il 1° maggio, raccogliendo il testimone da Andreas Mayer, ora alla guida di Stellantis & You nel mercato tedesco.

Advertisement

Luigi Saia assume la guida di FIAT, ABARTH e Fiat Professional in Germania

Per Saia non si tratta di un debutto, ma di un ritorno in una realtà che conosce da vicino. Nel corso della sua carriera ha già lavorato con i tre marchi italiani all’interno dell’organizzazione commerciale tedesca, entrando in contatto con la rete, i clienti e le specificità di un mercato tra i più importanti d’Europa.

Nel commentare la nomina, Saia ha sottolineato il piacere di rientrare nella “famiglia FIAT” e di affrontare insieme al team le prossime sfide. Il manager ha evidenziato anche un aspetto centrale dell’identità dei marchi: non solo prodotti, ma persone, passione ed emozioni.

Advertisement

Il suo percorso nel gruppo è iniziato nel 2005, dopo gli studi in economia aziendale tra Germania e Italia, con il ruolo di responsabile prodotto per Lancia. Da lì ha costruito una carriera solida, passando attraverso diverse responsabilità manageriali.

Dal 2022 Saia ha guidato Jeep in Germania come Managing Director, maturando ulteriore esperienza in un contesto competitivo e strategico. Ora porta questo bagaglio alla guida di FIAT, ABARTH e Fiat Professional. La sua nomina punta su continuità, conoscenza del territorio e legame con i brand italiani, chiamati a rafforzare la propria presenza nel mercato tedesco.