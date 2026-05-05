Opel: aprile positivo in Italia e Frontera diventa ancora più accessibile

Opel continua a crescere nel mercato italiano. Il mese di aprile 2026 si chiude con 4.522 vetture immatricolate, in aumento rispetto alle 3.780 registrate nello stesso periodo del 2025. In termini di volumi, la crescita è del 20%, mentre la quota di mercato del marchio sale di 0,2 punti percentuali.

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In crescita di apprezzamento due modelli pluridecennali come Opel Corsa e Astra e il SUV Opel Mokka

Il risultato conferma un avvio d’anno positivo. Nei primi quattro mesi del 2026, Opel ha raggiunto 16.587 immatricolazioni in Italia, segnando un progresso dell’8,28% rispetto allo scorso anno. Una crescita che racconta un interesse stabile verso il marchio tedesco e verso una gamma pensata per esigenze diverse.

A dare un segnale importante è soprattutto il canale dei privati. Qui la quota cresce di 0,3 punti percentuali, più del dato complessivo. Significa che Opel sta convincendo chi sceglie l’auto per l’uso quotidiano, cercando un equilibrio tra praticità, tecnologia, stile e costi di gestione.

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Tra i modelli più dinamici c’è Opel Corsa, che ad aprile ha guadagnato 1,4 punti percentuali nella quota tra i clienti privati. La compatta resta uno dei riferimenti della gamma, grazie a dimensioni adatte alla città e a una proposta versatile. Buoni segnali arrivano anche da Mokka, in crescita di 0,5 punti, e dalla nuova Astra, che migliora di 0,4 punti rispetto ad aprile 2025.

Intanto Opel rafforza la propria offerta con una campagna dedicata a Frontera. Per i contratti stipulati a maggio, la versione elettrica e quella ibrida vengono proposte allo stesso prezzo grazie agli incentivi del marchio.

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Foto Opel

La Frontera Hybrid da 110 CV, con cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti, potrà quindi essere scelta alle stesse condizioni della versione full electric da 113 CV e 306 km di autonomia. Una soluzione che mette al centro il cliente, lasciandogli la possibilità di decidere la motorizzazione più adatta alle proprie abitudini senza condizionamenti legati al prezzo.