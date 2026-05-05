Stellantis gode di ottima salute in Francia: le vendite aumentano e leadership rafforzata

Stellantis conferma il buon momento sul mercato francese. Anche ad aprile 2026 il Gruppo ha registrato una crescita dei volumi superiore all’8% nel comparto delle autovetture, per il secondo mese consecutivo. Un dato che rafforza la posizione dell’azienda in Francia, mercato strategico per diversi marchi del Gruppo.

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Stellantis ha ottenuto un incremento vicino all’8%

La crescita riguarda anche il risultato complessivo tra autovetture e veicoli commerciali leggeri, dove Stellantis ha ottenuto un incremento vicino all’8%. Nel mese di aprile e nel cumulato da inizio anno, Stellantis France si conferma leader nelle passenger car, negli LCV e nel mercato combinato delle due categorie.

A sostenere questi numeri c’è una gamma molto presente nelle scelte dei clienti francesi. Cinque modelli Stellantis figurano nella top 10 del mercato auto: Peugeot 208, Peugeot 2008, Peugeot 3008, Citroën C3 e Citroën C3 Aircross. Si tratta di vetture diverse per dimensioni e posizionamento, ma accomunate da un forte radicamento nel mercato locale.

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Il Gruppo mantiene inoltre la leadership nelle motorizzazioni ibride HEV e PHEV, una soluzione sempre più scelta da chi cerca consumi più contenuti senza passare subito al 100% elettrico. Xavier Duchemin, Direttore di Stellantis France, ha sottolineato come la crescita degli ultimi mesi confermi lo slancio del Gruppo e una quota superiore al 30% nel mercato combinato di auto e veicoli commerciali leggeri.

Molto solida anche la posizione nei veicoli commerciali. Stellantis Pro One raggiunge una quota del 38,7% nel segmento LCV, confermandosi leader tra i clienti professionali. Nel solo comparto elettrico dei veicoli commerciali, la quota arriva al 30,2%, segnale di un interesse crescente anche da parte di aziende e professionisti.

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L’elettrico continua infatti ad accelerare. Nel mercato combinato di autovetture e LCV a zero emissioni, Stellantis raggiunge una quota del 23,9%. L’aumento dei prezzi dei carburanti sta spingendo molti clienti a valutare alternative a batteria: nelle concessionarie, un ordine su due da parte dei privati riguarda ormai un veicolo elettrico.

Stellantis Rennes

A favorire questa tendenza contribuiscono offerte più accessibili, come Peugeot e-208 a 150 euro al mese senza anticipo e Citroën ë-C3 da 12.990 euro con incentivi inclusi. Proposte che rendono l’elettrico più vicino alla vita quotidiana e rafforzano la presenza di Stellantis nel mercato francese.