Alfa Romeo Junior arriva a Singapore

La nuova Alfa Romeo Junior debutta a Singapore come ultimo ingresso nella gamma del marchio, portando con sé una nuova interpretazione della sportività. Il modello, molto atteso, è già esposto presso il Red Rock & Rosso Motor Experience Centre, al 43 di Malan Road, nel dinamico quartiere di Gillman Barracks. Per il mercato locale, Alfa Romeo propone la versione “Elettrica”, completamente a zero emissioni, pensata per rispondere alle esigenze della mobilità urbana di Singapore. Junior si rivolge a una nuova generazione di clienti, senza perdere il legame con gli Alfisti storici, unendo design evoluto, tecnologia moderna, comfort e carattere sportivo.

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A Singapore il debutto di Alfa Romeo Junior elettrica

“L’arrivo dell’Alfa Romeo Junior segna un nuovo entusiasmante capitolo per noi a Singapore. Con il suo design audace e le prestazioni completamente elettriche, rappresenta l’evoluzione di Alfa Romeo in modo progressista e fedele alla sua tradizione. Noi di Red Rock & Rosso Motor siamo orgogliosi di presentare questo modello in uno spazio che permette ai clienti di vivere il marchio in modo più personale e coinvolgente”, afferma William Tan, Direttore Generale di Red Rock & Rosso Motor.

“Alfa Romeo si è sempre contraddistinta per la connessione dinamica ed emotiva tra guidatore e macchina. Con l’inaugurazione di questo nuovo Alfa Romeo Experience Centre, creiamo uno spazio speciale per la comunità degli appassionati, dove le relazioni personalizzate e l’immersione nel marchio sono al centro dell’attenzione. Inoltre, il debutto dell’Alfa Junior Elettrica rappresenta un momento epocale, a dimostrazione che sostenibilità e piacere di guida possono coesistere in perfetta armonia. Siamo orgogliosi di collaborare con Red Rock & Rosso Motor per portare questa anima italiana nel cuore di Singapore”, ha dichiarato Isaac Yeo, Amministratore Delegato di Stellantis ASEAN.

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L’Alfa Romeo Junior porta nel segmento delle compatte un design distintivo firmato dal Centro Stile di Torino, con proporzioni equilibrate, richiami storici e dettagli moderni come lo scudetto reinterpretato e i fari full LED matrix. L’abitacolo, pensato intorno al guidatore, unisce materiali curati, tecnologia digitale e comfort quotidiano. Nella versione elettrica offre 156 CV, fino a 410 km di autonomia WLTP e ricarica rapida fino a 100 kW. Sviluppata dal team di Balocco, promette agilità e precisione di guida, mentre una dotazione completa di sistemi ADAS, sensori a 360° e telecamera posteriore migliora sicurezza e praticità urbana.