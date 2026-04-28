Fiat porterà 22 modelli ad Agrishow 2026

Per il secondo anno consecutivo, Fiat è il marchio ufficiale dei pickup di Agrishow, la principale fiera agricola del Brasile. Alla 31ª edizione dell’evento, il brand conferma il proprio impegno nell’agroindustria brasiliana presentando soluzioni pensate per le esigenze del settore. In uno stand di grande impatto, la casa torinese esporrà 22 veicoli, mettendo in evidenza robustezza, versatilità e ampiezza della propria gamma dedicata al lavoro e alla mobilità professionale.

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Fiat si distinguerà con uno stand imponente, esponendo 22 veicoli evidenziando la forza e la versatilità della sua gamma

Quest’anno, i visitatori della fiera potranno ammirare da vicino lo Strada, il pick-up che è stato il più venduto in Brasile per cinque anni consecutivi e che ha dominato il mercato sudamericano anche nel 2025. Sarà disponibile all’evento nelle versioni Freedom Double Cab, Endurance Plus Cab, Volcano, Ultra e Ranch. Oltre allo Strada, i visitatori potranno anche vedere gli altri due modelli che fanno parte della famiglia dei pick-up Fiat: il Toro (nelle versioni Freedom, Volcano, Ultra e Ranch) e il Titano (Ranch e Volcano).

Fiat rafforza la sua leadership nel segmento dei veicoli commerciali, offrendo soluzioni complete attraverso la linea Professional, composta dai modelli Fiorino, Scudo e Ducato. Pensati per diversi profili aziendali, questi veicoli dimostrano la capacità del marchio di soddisfare esigenze che spaziano dalle piccole attività alle grandi necessità logistiche e saranno visibili da vicino in diverse versioni durante il salone. Lo stand esporrà anche i SUV Pulse e Fastback nelle versioni Abarth e MHEV, nonché la Fastback Limited Edition, che incarnano la versatilità, le prestazioni e la tecnologia intrinseche al DNA Fiat. Inoltre, il marchio presenterà un Titano Moparizzato, a dimostrazione del potenziale di personalizzazione e adattamento del veicolo alle diverse esigenze del settore agricolo.

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Durante la fiera, i visitatori potranno effettuare dei test drive di diverse versioni di Strada, Toro e Titano su percorsi fuoristrada. Chi fosse interessato a provare i pickup potrà recarsi allo stand Fiat e compilare un modulo. Il marchio presenterà anche il servizio di connettività offerto per ogni modello, Fiat Subscription, e le opzioni di finanziamento tramite Finame. Per gli appassionati del marchio, sarà presente il negozio Fiat Wear con una vasta gamma di accessori ufficiali. Agrishow si svolge dal 27 aprile al 1° maggio a Ribeirão Preto (SP).