Citroën ELO eletto Concept Car dell’Anno ai Trophées de L’Argus 2026

Citroën annuncia con soddisfazione che ELO, il suo più recente concept car, ha conquistato il titolo di Concept Car dell’Anno 2026 ai Premi L’Argus. Si tratta di un riconoscimento di grande prestigio nel panorama automotive, assegnato da una giuria composta da 33 esperti del settore. Il premio valorizza le qualità che rendono ELO un progetto speciale: l’innovazione, la creatività e una visione originale della mobilità. Con questo successo, Citroën vede premiato un concept capace di distinguersi per personalità, ricerca stilistica e capacità di interpretare in modo nuovo il futuro dell’automobile.

Advertisement

La concept car Citroën ELO si aggiudica il premio “Concept Car dell’Anno” assegnato da L’Argus

ELO ha prevalso su 10 modelli concorrenti. La giuria ha elogiato in particolare l’innovazione e l’audacia del concept, l’emergere di un nuovo linguaggio stilistico e tecnologico, nonché l’esplorazione di una nuova direzione per Citroën, senza dimenticare il genuino entusiasmo generato dal veicolo.

“Siamo orgogliosi di questo premio, che riconosce il lavoro dei nostri team! Con ELO, la nostra idea era quella di rivoluzionare l’architettura degli interni di un’auto compatta. Abbiamo ripensato l’auto come un vero e proprio spazio abitativo, aperto al mondo, per rispondere alle aspirazioni della società. ELO riflette il nostro impegno a rimanere fedeli al DNA di Citroën: offrire soluzioni di mobilità audaci, desiderabili e accessibili.” Pierre Leclercq, Direttore del Design di Citroën. Con ELO, Citroën immagina un veicolo che va oltre la semplice funzione di trasporto per diventare un vero e proprio spazio abitativo mobile, progettato per accompagnare nuovi modi di muoversi, lavorare e rilassarsi.

Advertisement

La concept car ELO si distingue come un vero e proprio laboratorio di idee e incarna la visione di Citroën per la mobilità del futuro. Compatta (4,10 m) ma in grado di ospitare fino a 6 persone, 100% elettrica, dotata di sedile di guida centrale e parabrezza panoramico a 180°, ELO ripensa il design automobilistico tradizionale.

Reinventa lo spirito dei minivan e dei veicoli per il tempo libero offrendo uno spazio abitativo modulare, adattato a nuovi utilizzi: telelavoro, svago e spostamenti quotidiani. Grazie alla sua architettura originale e alla posizione di guida centrale, completata da tre posti anteriori, ELO promuove la convivialità e un’esperienza di viaggio più collettiva.

Advertisement

I suoi interni sono stati concepiti come un vero e proprio spazio abitativo, aperto verso l’esterno, che permette di riconnettersi con l’ambiente circostante e persino di trascorrere una notte sotto le stelle. Il concept esplora quindi quattro funzioni chiave: riposare, giocare, lavorare e muoversi.