Leasys ha svelato Rent&Buy

In un mercato dell’auto sempre più attento ai costi e alla flessibilità, Leasys prova a cambiare le regole del gioco con Rent&Buy, una nuova formula che punta su chiarezza, semplicità e libertà di scelta. La società, partecipata al 50% da Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, propone un’evoluzione concreta del noleggio a lungo termine tradizionale.

Advertisement

Leasys: Rent&Buy risponde alle esigenze di chi vuole trasparenza fin da subito

L’idea è tanto semplice quanto rassicurante: guidare un’auto nuova pagando un canone mensile fisso e sapere fin dal primo giorno quanto costerà acquistarla alla fine del contratto. Nessuna incognita legata al valore dell’usato, nessuna trattativa finale. Il prezzo di riscatto è scritto nero su bianco già al momento della firma. Poi, alla scadenza, la decisione spetta solo al cliente: comprare l’auto alle condizioni già stabilite oppure restituirla senza vincoli.

Rent&Buy nasce in un momento in cui molti automobilisti cercano certezze. Il controllo del budget è diventato centrale, sia per le famiglie sia per i professionisti. Per questo Leasys ha costruito una formula “tutto incluso”, in cui il canone mensile copre non solo l’utilizzo dell’auto ma anche i principali servizi: assicurazione RCA, furto e incendio, copertura danni e conducente, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale e gestione amministrativa. In pratica, una rata chiara e costante che consente di pianificare le spese senza timore di costi imprevisti.

Advertisement

La flessibilità è un altro elemento chiave. Rent&Buy si rivolge a chi non vuole impegnarsi subito con un acquisto definitivo, ma desidera mantenere aperta la possibilità di farlo in futuro, alle condizioni già concordate. È una formula che unisce la comodità del noleggio alla prospettiva della proprietà, lasciando al cliente il pieno controllo delle proprie scelte.

Tra le prime proposte disponibili c’è la Fiat 500 Hybrid Pop, offerta con contratto di 36 mesi e 45.000 km. L’anticipo è di 7.075 euro IVA inclusa, il canone mensile di 243 euro, mentre il prezzo di acquisto finale è fissato a 11.580 euro. Tutto definito in anticipo, senza sorprese.

Advertisement

Con Rent&Buy, Leasys rafforza la propria visione di una mobilità più semplice e accessibile, dove trasparenza e libertà non sono slogan ma condizioni contrattuali concrete.