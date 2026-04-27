Alfa Romeo stringe una partnership con la Justine Henin Tennis Academy

Alfa Romeo consolida il proprio rapporto con il tennis annunciando una nuova partnership con la Justine Henin Tennis Academy, centro d’eccellenza fondato dalla campionessa olimpica ed ex numero 1 del mondo. Con questa collaborazione, il marchio del Biscione punta a sostenere la crescita dei giovani talenti, accompagnandoli in un percorso fatto di impegno, passione e ambizione. L’obiettivo è creare un contesto stimolante, dove gli atleti possano migliorarsi ogni giorno, superare i propri limiti e vivere lo sport anche con entusiasmo e divertimento.

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Alfa Romeo rafforza il suo legame con il tennis, annunciando la collaborazione con l’Accademia fondata da Justine Henin

Vera icona dello sport belga, Justine Henin trasmette molto più della semplice tecnica: attraverso la sua Academy, la vincitrice di numerosi tornei del Grande Slam diffonde una visione dello sport basata su disciplina, performance e passione. Gli stessi valori che guidano Alfa Romeo dal 1910 nella creazione dei suoi modelli, dove l’eccellenza ingegneristica si fonde con un patrimonio sportivo ineguagliabile e un design capace di emozionare ancor prima di essere messo in moto. Da questa visione condivisa nasce un’alleanza tra due entità accomunate da un’unica certezza: la leadership si conquista non solo con i risultati, ma anche con il modo in cui vengono perseguiti.

Eugenio Franzetti, Responsabile Marketing di Alfa Romeo, ha dichiarato: “ Siamo entusiasti di supportare i talenti della Justine Henin Tennis Academy, la cui ambizione e tenacia rispecchiano appieno l’identità di Alfa Romeo. Su un campo da tennis troviamo atleti, il loro istinto e la loro capacità di trasformare la tecnica in emozione. Ed è proprio questo che definisce un’Alfa Romeo: senza cuore, saremmo solo macchine. Dopo le collaborazioni con le campionesse italiane Jasmine Paolini e Sara Errani, proseguiamo il nostro percorso nel mondo del tennis con i giovani dell’Accademia, costruendo un ponte tra competenze consolidate e talenti emergenti.”

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Justine Henin ha concluso: “ Sono incredibilmente orgogliosa di vedere Alfa Romeo impegnarsi in una partnership con noi in Belgio. Alla Justine Henin Academy, ci dedichiamo a supportare giovani talenti con standard elevati e grande passione. Insieme, puntiamo a ispirare e formare una nuova generazione di atleti, infondendo in loro solidi valori che li guideranno ben oltre il campo da tennis .”