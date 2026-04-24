Fiat lancia l’edizione limitata “600 Hybrid La Prima Caffelatte”

Stellantis ha introdotto nelle scorse ore sul mercato giapponese la nuova Fiat 600 Hybrid La Prima Caffelatte. Si tratta di un’edizione limitata del SUV compatto Fiat 600 Hybrid, prodotta in soli 200 esemplari. Il modello è disponibile dal 23 aprile presso le concessionarie Fiat autorizzate in Giappone, con prezzo di listino fissato a 4.390.000 yen, tasse incluse.

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Fiat 600 Hybrid La Prima Caffelatte: edizione limitata a soli 200 esemplari per il Giappone

Il modello base, la “ Fiat 600 Hybrid La Prima”, è un SUV compatto che combina l’elegante design Fiat, capace di catturare immediatamente l’attenzione, con un’efficienza nei consumi ai vertici della categoria e una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida. Dotato di un sistema ibrido che consente la guida in modalità 100% elettrica a basse velocità, offre un’esperienza di guida confortevole con un’accelerazione piacevole e una marcia fluida.

Inoltre, vanta una maggiore praticità grazie a caratteristiche come l’ampio bagagliaio e il portellone posteriore elettrico con apertura senza mani, coniugando design, prestazioni di guida e funzionalità. Fin dal suo lancio nel maggio 2025, è stato apprezzato come veicolo in grado di soddisfare una varietà di stili di vita, dagli spostamenti urbani alle gite del fine settimana.

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La macchina da caffè in edizione limitata “600 Hybrid La Prima Caffelatte”, che annunciamo oggi, segue la precedente edizione limitata “600 Hybrid Crema Cappuccino” (in uscita a settembre 2025) ed è un altro modello ispirato alla cultura del caffè tanto amata dagli italiani. Mentre un cappuccino si ottiene unendo l’espresso al latte schiumato, questo modello si ispira al caffè latte, preparato con abbondante latte caldo, e incorpora dettagli bianchi per creare un effetto ancora più “lattiginoso”.

Gli esterni adottano una livrea bianca basata sulla popolare tinta Crema Cappuccino, abbinata ad accenti bianchi. Le calotte degli specchietti retrovisori, l’emblema 600 sul frontale e il logo FIAT sul posteriore sono tutti rifiniti in bianco, creando un’impressione di morbidezza e leggerezza. È un design raffinato e distintivo che risplende con l’inconfondibile stile di un’auto italiana, integrandosi perfettamente in un angolo di strada dove pervade l’aria il profumo del caffè latte.

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Gli interni presentano sedili anteriori appositamente equipaggiati e rivestiti in una nuova ecopelle bicolore nei colori grafite (un grigio intenso e rilassante) e avorio, mentre i sedili posteriori sono anch’essi rivestiti in ecopelle color grafite. La sofisticata combinazione di colori, che aggiunge un tocco di luminosità, crea un abitacolo di alta qualità e confortevole.