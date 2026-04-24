Nuova Abarth Fastback: ecco come potrebbe essere la prossima novità dello scorpione

Nuova Abarth Fastback torna al centro dell’attenzione grazie ad alcuni render realizzati dal designer Kleber Silva, che provano a immaginare una possibile evoluzione sportiva del futuro SUV coupé di Fiat in arrivo nei prossimi mesi. Il progetto digitale, dal forte impatto visivo, alimenta le indiscrezioni su quello che potrebbe diventare un nuovo modello ad alte prestazioni del marchio dello Scorpione, anche se al momento è necessario distinguere tra suggestioni, ipotesi e informazioni ufficiali. Ovviamente le immagini di questo render sono basate sullo stile del modello Fiat che è stato avvistato in Marocco nei giorni scorsi per la prima volta senza alcuna copertura.

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Sulla base del recente avvistamento immaginata la nuova Abarth Fastback

Negli ultimi mesi si è parlato con insistenza del nome “Koala”, registrato da Fiat per un possibile modello futuro. Secondo le indiscrezioni, questa denominazione potrebbe essere utilizzata per uno dei nuovi SUV attesi entro il 2026, forse affiancato da un altro modello chiamato Fiat Grizzly. Le immagini spia circolate finora lasciano pensare a un SUV coupé, con forme più dinamiche e una personalità più marcata rispetto ai modelli Fiat tradizionali. Da qui nasce l’idea di una possibile versione Abarth.

È proprio in questo scenario che si inserisce la Nuova Abarth Fastback immaginata da Kleber Silva. Nei render, il modello assume un aspetto più aggressivo, con proporzioni da crossover sportivo, frontale muscoloso, carreggiate larghe e dettagli pensati per richiamare il carattere prestazionale dello Scorpione. L’impostazione fastback, con tetto discendente verso la coda, rende l’auto più dinamica e la avvicina al mondo dei SUV coupé, segmento oggi molto apprezzato dal pubblico.

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Va però precisato che, al momento, non esiste alcuna conferma ufficiale su un SUV Abarth chiamato Koala o su una vera Nuova Abarth Fastback destinata alla produzione. Quello che appare più concreto è il possibile arrivo di un nuovo SUV Fiat, probabilmente basato sulla piattaforma Smart Car, una base versatile ed economica pensata per diversi mercati. Solo in un secondo momento Abarth potrebbe eventualmente valutare una propria interpretazione sportiva.

Il marchio dello Scorpione, del resto, sta attraversando una fase di trasformazione. Dopo il lancio di modelli elettrici come Abarth 600e, si discute della possibilità di riportare in gamma proposte termiche o ibride sportive, più vicine alla tradizione del brand. In questo contesto, una versione Abarth di un futuro SUV Fiat non sarebbe impossibile, ma resta per ora soltanto un’ipotesi.