Peugeot protagonista al Salone di Pechino 2026

Peugeot torna al Salone Internazionale dell’Auto di Pechino, riaffermando la sua ambizione globale in uno dei mercati automobilistici più influenti al mondo. Il salone rappresenta un momento strategico per il marchio, che accelera la sua trasformazione verso la mobilità elettrica e intelligente, coniugando design francese, piacere di guida e tecnologie avanzate.

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Al Salone di Pechino 2026, Peugeot presenta una visione lungimirante che fonde eleganza francese, design emozionale e tecnologie elettriche

La presenza di Peugeot a Pechino è una chiara espressione della sua strategia globale. La Cina riveste un ruolo centrale nello sviluppo mondiale del marchio, sia come mercato leader per la mobilità elettrica e intelligente, sia come motore dell’innovazione che plasmerà il futuro portfolio di Peugeot.

“Pechino è oggi una tappa fondamentale per Peugeot. Questo salone dell’auto non serve solo a presentare i piani per i prodotti futuri, ma anche a riaffermare la nostra ambizione. La Cina è un motore fondamentale della nostra trasformazione globale, in particolare nell’elettrificazione, nell’innovazione e nel rafforzamento del marchio. Oggi presentiamo due nuove concept car che dimostrano la nostra visione di un futuro audace per il marchio, che unisce il design felino francese e il piacere di guida a tecnologie elettriche e intelligenti all’avanguardia, sia per la Cina che per il nostro mercato globale.” Alain Favey, CEO Peugeot

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Al Salone di Pechino 2026, Peugeot presenta una visione lungimirante che fonde eleganza francese, design emozionale e tecnologie elettriche e intelligenti all’avanguardia. Fedele alla sua promessa di marca “Seriamente per il piacere”, il marchio continua a rafforzare il proprio posizionamento a livello globale, ponendo emozione, eccellenza e innovazione al centro della sua trasformazione.

Il marchio dimostra il suo impegno nel realizzare veicoli distintivi, desiderabili e piacevoli da guidare, pienamente in linea con le aspettative di una nuova generazione di clienti. Nell’ambito di questa visione, Peugeot presenta a Pechino due nuove concept car, che offrono uno sguardo audace e tangibile sul futuro del marchio.

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Queste due concept car incarnano l’ambizione di Peugeot di spingere i confini del design, dell’innovazione e della mobilità intelligente, rimanendo fedele ai valori fondamentali del marchio: emozione e piacere di guida. Più che semplici studi di design, illustrano la capacità di Peugeot di anticipare le future aspettative dei clienti e di plasmare una nuova generazione di veicoli desiderabili e all’avanguardia per il mercato cinese e globale.

Peugeot Concept 6 esprime la visione di una nuova generazione audace di berline di grandi dimensioni. La sua silhouette felina fonde l’eleganza di una berlina con il dinamismo di una shooting brake, evocando la lunga tradizione Peugeot di station wagon gran turismo. Elegante e sportiva, moderna e senza tempo, Concept 6 riflette un approccio raffinato ed emozionale al design, mettendo in mostra lo stile francese e un forte senso delle proporzioni.

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Peugeot Concept 8 anticipa il futuro dei grandi SUV di Peugeot. Il suo design puro ed essenziale suggerisce efficienza e prestazioni aerodinamiche, mentre la sua linea raffinata e possente promette un piacere di guida intuitivo. Sportiva e dalle proporzioni generose, Concept 8 annuncia il prossimo capitolo dell’ambizione di Peugeot nel segmento SUV, incarnando potenza, spazio e dinamismo.

Insieme, Peugeot Concept 6 e Concept 8 incarnano i valori fondamentali del marchio: sportività, agilità e un’inconfondibile espressività. In un mondo sempre più omogeneo, Peugeot sceglie emozione, presenza e significato, privilegiando la chiarezza all’eccesso e il carattere al rumore.

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La partecipazione di Peugeot al Salone Internazionale dell’Auto di Pechino 2026 sottolinea la sua determinazione a plasmare il futuro della mobilità su scala globale. Con la Cina come pilastro fondamentale della sua strategia, il marchio guarda al futuro con fiducia, traendo forza dalla sua tradizione e definendo al contempo nuovi standard per il futuro.

Queste nuove concept car prefigurano una nuova gamma di berline e SUV di grandi dimensioni, prodotti in Cina per il mercato cinese, nonché destinati all’esportazione dalla Cina verso i mercati esteri di Peugeot, nell’ambito del piano di crescita internazionale del marchio. Le vetture combineranno il meglio del design e della dinamica di guida Peugeot con l’eccellenza tecnologica del partner Dongfeng, che le produrrà nel suo stabilimento di Wuhan.