Nuova Jeep Renegade: ampia gamma di accessori per il SUV rinnovato in Brasile

La nuova Jeep Renegade, come vi abbiamo scritto di recente, è stata appena lanciata in Brasile. In Sud America il modello continua ad esistere nonostante in Europa sia uscita di produzione. Oggi vi segnaliamo che questo modello offre una gamma di accessori che ne esaltano la personalità e lo stile. In totale, sono disponibili 18 articoli, tra cui predellini laterali, modanature in tinta con la carrozzeria, soglie delle portiere illuminate e tappetini con bordo rialzato. Tutti gli articoli sono sviluppati da Mopar e mettono in risalto i pilastri tecnologici e di design del veicolo.

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La nuova Jeep Renegade in Brasile offre una vasta gamma di accessori, tra cui barre trasversali, predellini laterali e portabiciclette

Con una forte personalità, stile ed elementi iconici come i fari rotondi, la griglia a sette feritoie, i fanali posteriori a forma di X e i passaruota trapezoidali, la Nuova Jeep Renegade può essere ulteriormente personalizzata con altri elementi, come il gancio di traino integrato nel paraurti posteriore, che consente di trasportare attrezzature extra fino a 400 kg, e i portabici (da tetto e da gancio), che facilitano il trasporto sicuro delle biciclette, ampliando la libertà di esplorare nuove destinazioni. Accessori come il tappetino per il bagagliaio e i parafanghi anteriori e posteriori offrono maggiore protezione al veicolo durante tutti i viaggi e le avventure.

Il comfort di guida è migliorato grazie ai sensori di parcheggio posteriori, disponibili sulla versione Altitude, che aumentano la sicurezza durante le manovre quotidiane. A sua volta, il proiettore del logo visualizza il logo Jeep all’apertura delle portiere, creando un effetto visivo di grande impatto per gli appassionati del marchio.

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La nuova Jeep Renegade è il modello con il maggior numero di opzioni di personalizzazione Mopar e offre la gamma più completa, con elementi esclusivi non disponibili presso la maggior parte dei concorrenti. I ricambi e gli accessori originali Mopar possono essere acquistati presso qualsiasi concessionaria Jeep in tutto il Brasile e presso i negozi ufficiali Jeep su Mercado Livre e Shopee tramite le concessionarie aderenti.

La nuova Jeep Renegade in Brasile presenta interni completamente riprogettati, un nuovo design esterno e la tecnologia MHEV a 48V di Stellantis. Il modello conserva le qualità che appassionano il marchio, vantando uno dei motori più potenti della sua categoria ed essendo l’unico SUV del suo segmento con trazione integrale. Le versioni Altitude, Longitude, Sahara e Willys (4×4), quattro nomi che racchiudono il DNA Jeep, hanno ricevuto interni completamente rinnovati, più moderni e sofisticati, con nuove funzionalità.

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La nuova Jeep Renegade Mopar XT, creata dal team dello Stellantis Design Center e da Mopar, è stata presentata durante l’evento di lancio del veicolo. Cerchi neri satinati, un kit di rialzo delle sospensioni da 2 pollici, ammortizzatori ricalibrati, pneumatici Yokohama Geolander A/T G018 245/65 R17, cerchi con distanziali da 20 mm e carreggiate che compensano l’aumento di altezza per mantenere la stabilità sono alcuni degli elementi che saltano subito all’occhio.

Basato sulla versione Willys del Renegade, nella colorazione Recon Green, il concept ha ricevuto una speciale pellicola con decalcomanie stilizzate nere opache e un esclusivo verricello elettrico con una fune in Kevlar da 13.500 libbre, appositamente progettata e prodotta per il modello. Il design esterno esalta ulteriormente la versatilità del modello con predellini laterali, gancio di traino integrato, portabici per due biciclette sul gancio e parafanghi Mopar per affrontare il fango, frutto dello spirito Jeep. All’interno, il nuovo abitacolo presenta tappetini con bordo rialzato e tappetino per il bagagliaio, e il logo Jeep viene proiettato all’apertura delle portiere.