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500 Spiaggina MY26: Garage Italia porta la Dolce Vita alla Design Week

Garage Italia Customs porta alla Milano Design Week 2026 la nuova 500 Spiaggina MY26: tre progetti distinti, la Dolce Vita si riscrive.

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500 Spiaggina MY26

Garage Italia Customs torna alla Milano Design Week e lo fa con un progetto che parla la stessa lingua del brand, fatto di artigianalità, visione e quella capacità tutta sua di trasformare un’automobile in qualcosa che assomiglia più a un’idea che a un mezzo di trasporto.

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La realtà fondata da Lapo Elkann nel 2015 sceglie il palcoscenico della Design Week per presentare la nuova 500 Spiaggina MY26, evoluzione più matura e completa di un oggetto che negli anni è diventato un piccolo simbolo di leggerezza italiana. Il punto di partenza è sempre quello spirito solare degli anni Cinquanta e Sessanta che profuma di Dolce Vita.

500 Spiaggina MY26

La struttura della classica 500 è stata completamente ripensata. L’abitacolo guadagna un tunnel centrale con vani portaoggetti più razionali e una plancia con cluster digitale, senza che tutto questo tradisca il carattere essenziale dell’originale. I materiali restano al centro del progetto: sedili in Polycore firmati Bonacina, tessuti outdoor Mariaflora, tappetini nautici Italdek. La produzione 2026 sarà limitata, disponibile in configurazioni sia per la strada sia per contesti privati.

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500 Spiaggina MY26

Tre i momenti in cui la Spiaggina MY26 viene raccontata durante la settimana milanese. Il più evocativo è Urbano Mediterraneo, installazione immersiva ospitata fino al 26 aprile. Al centro c’è una one-off realizzata per Palazzo Avino, storico hotel di lusso sulla Costiera Amalfitana: conversione full electric firmata Newtron, livrea ispirata all’iconico rosa dell’hotel e tessuto Pergola, disegnato da Garage Italia e prodotto da Mariaflora.

500 Spiaggina MY26

Con 10 Corso Como nasce una seconda Spiaggina, questa itinerante. Attraversa Milano durante la Design Week con una livrea che riprende il linguaggio visivo del concept store e interni in tessuto jacquard Pioggia, sviluppato da Mariaflora. Un manifesto mobile.

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500 Spiaggina MY26

Il terzo capitolo va in scena al Superstudio Maxi, dove Garage Italia partecipa come partner tecnico a The City, mostra curata da Giulio Cappellini nell’ambito di SuperCity. La 500 Spiaggina qui si fa elettrica e visivamente più decisa: striscia rossa centrale, due bande blu su base Wimbledon White, sedute in midollino naturale firmate Bonacina e verniciate di rosso, tappetini coordinati Italdek.

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ARGOMENTI: Fiat 500