500 Spiaggina MY26: Garage Italia porta la Dolce Vita alla Design Week

Garage Italia Customs torna alla Milano Design Week e lo fa con un progetto che parla la stessa lingua del brand, fatto di artigianalità, visione e quella capacità tutta sua di trasformare un’automobile in qualcosa che assomiglia più a un’idea che a un mezzo di trasporto.

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La realtà fondata da Lapo Elkann nel 2015 sceglie il palcoscenico della Design Week per presentare la nuova 500 Spiaggina MY26, evoluzione più matura e completa di un oggetto che negli anni è diventato un piccolo simbolo di leggerezza italiana. Il punto di partenza è sempre quello spirito solare degli anni Cinquanta e Sessanta che profuma di Dolce Vita.

La struttura della classica 500 è stata completamente ripensata. L’abitacolo guadagna un tunnel centrale con vani portaoggetti più razionali e una plancia con cluster digitale, senza che tutto questo tradisca il carattere essenziale dell’originale. I materiali restano al centro del progetto: sedili in Polycore firmati Bonacina, tessuti outdoor Mariaflora, tappetini nautici Italdek. La produzione 2026 sarà limitata, disponibile in configurazioni sia per la strada sia per contesti privati.

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Tre i momenti in cui la Spiaggina MY26 viene raccontata durante la settimana milanese. Il più evocativo è Urbano Mediterraneo, installazione immersiva ospitata fino al 26 aprile. Al centro c’è una one-off realizzata per Palazzo Avino, storico hotel di lusso sulla Costiera Amalfitana: conversione full electric firmata Newtron, livrea ispirata all’iconico rosa dell’hotel e tessuto Pergola, disegnato da Garage Italia e prodotto da Mariaflora.

Con 10 Corso Como nasce una seconda Spiaggina, questa itinerante. Attraversa Milano durante la Design Week con una livrea che riprende il linguaggio visivo del concept store e interni in tessuto jacquard Pioggia, sviluppato da Mariaflora. Un manifesto mobile.

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Il terzo capitolo va in scena al Superstudio Maxi, dove Garage Italia partecipa come partner tecnico a The City, mostra curata da Giulio Cappellini nell’ambito di SuperCity. La 500 Spiaggina qui si fa elettrica e visivamente più decisa: striscia rossa centrale, due bande blu su base Wimbledon White, sedute in midollino naturale firmate Bonacina e verniciate di rosso, tappetini coordinati Italdek.