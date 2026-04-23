Mega Sport 640: come trasformare un Fiat Ducato in un appartamento con stile

C’è un’azienda slovena che costruisce camper dal 2014 e che, in silenzio, ha deciso di fare le cose sul serio. Si chiama Mega Mobil, e il suo MS640 è il tipo di veicolo che ti fa scorrere le foto due volte per assicurarti di non esserti perso nulla.

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Gli interni sono il primo colpo. La palette di colori è calibrata, i materiali scelti con criterio: fibra di vetro bianca, impiallacciature in teak, superfici che reagiscono bene all’illuminazione LED posizionata con una certa intelligenza, sopra i vani, nelle scanalature, in cucina verso il basso. È un ambiente che funziona anche quando le luci sono spente.

Il bagno del Mega Sport 640 merita un discorso a parte. Collocato a metà del camper, tra zona giorno e camera da letto, si sviluppa su due livelli: in alto il WC con lavabo, in basso la zona doccia. Una porta a vetri incernierata separa i due spazi e impedisce fisicamente che l’acqua della doccia invada il resto. Il lavabo è estraibile e si usa fuori dal vano, il che è l’unico piccolo compromesso.

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La camera da letto propone due configurazioni: letto pieghevole manuale o elettrico a scomparsa. In entrambi i casi, la zona posteriore si libera completamente per e-bike, kayak o attrezzatura varia. Il pavimento è in lamiera mandorlata. I pannelli sopra le porte sono morbidi al tatto, con cuciture a rombi. I vani portaoggetti non mancano.

Nella zona anteriore, la dinette ha sedili in similpelle grigio antracite con finitura spazzolata, tavolo rimovibile e allungabile, sedili anteriori girevoli. Non è modulare di serie, ma con le opzioni giuste il Mega Sport 640 può ospitare fino a sei persone comodamente, otto se si aggiunge il tetto a soffietto con biancheria da letto integrata. Otto posti letto su un camper: non è una configurazione comune, ed è giusto dirlo chiaramente.

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La cucina, sul lato destro, colpisce per il piano di lavoro a filo con due ripiani in vetro. Pulita, ben definita, senza l’aria caotica di certi allestimenti affollati di dettagli inutili.

Riscaldamento, raffreddamento, lucernari, microonde, frigorifero capiente, predisposizione solare opzionale. Il tutto su base Fiat Ducato 2.2 litri da 180 CV. Prezzo, circa 77.500 euro. Meno di quanto ci si aspetterebbe da un prodotto con questo livello di finitura.