FIAT protagonista alla Design Week: Topolino, Wallpaper* e il nuovo modo di vivere Milano

FIAT ha scelto la Milano Design Week 2026 per raccontare una visione della mobilità urbana che va oltre lo spostamento e si avvicina sempre di più al linguaggio del design, del viaggio e dell’esperienza cittadina. Lo fa attraverso una collaborazione con Wallpaper*, partner editoriale del marchio per l’edizione 2026 della manifestazione e protagonista, insieme a FIAT, di un progetto che mette al centro la città e il modo contemporaneo di attraversarla.

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FIAT partecipa alla Milano Design Week 2026 in collaborazione con Wallpaper *

Il cuore dell’iniziativa è rappresentato da quattro Fiat Topolino, reinterpretate come piattaforme mobili dal carattere giocoso, vivace e immediato, pensate per accompagnare i visitatori alla scoperta di Milano durante la settimana del design. In questo contesto, la Topolino si conferma non solo come soluzione di mobilità compatta e accessibile, ma anche come oggetto perfettamente in sintonia con l’atmosfera creativa e dinamica del Fuorisalone.

A dare forma visiva alla collaborazione è anche il lancio della Wallpaper Milan Travel Guide*. Per l’occasione, Wallpaper* ha trasformato una delle tradizionali edicole milanesi in un chiosco personalizzato dedicato alle Wallpaper Travel Guides*, nel cuore della città. Pensato come installazione editoriale e punto d’incontro urbano, il chiosco diventa così uno spazio simbolico in cui editoria, design e mobilità si incontrano.

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Da lunedì 20 aprile alle ore 8:00, le quattro Topolino partiranno proprio da questo chiosco e resteranno attive per tutta la durata della Milano Design Week 2026. Il loro compito sarà accompagnare il pubblico tra i luoghi selezionati dalla guida, offrendo un modo leggero, sostenibile e immediato di vivere Milano attraverso cultura, creatività e movimento.

All’interno della Wallpaper Design Week Map trova spazio anche CIAO FUTURO!, l’installazione FIAT ospitata da Magna Pars, in via Tortona 15, indicata tra le tappe chiave della settimana. Un segnale chiaro della volontà del marchio di inserirsi nel dialogo tra mobilità, progetto e vita urbana con un linguaggio fresco, accessibile e contemporaneo.