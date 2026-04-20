Nuova Fiat Campagnola, così rinasce il mito italiano dell’off-road

C’è un nome che, ancora oggi, riesce a evocare immediatamente immagini di avventura, solidità e libertà di movimento. È quello della nuova Fiat Campagnola, protagonista di una rilettura moderna che guarda al passato con rispetto, ma con lo sguardo ben puntato sul futuro. Si chiama Campagnola Trek II Concept ed è un progetto firmato da Tommaso D’Amico, designer visionario del Made in Italy, che prova a riportare in vita uno dei simboli più autentici del fuoristrada italiano.

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L’idea alla base del progetto è chiara: recuperare lo spirito originario della Campagnola e trasformarlo in un veicolo contemporaneo, compatto, robusto e realmente orientato all’off-road. Il risultato è una proposta dal carattere deciso, costruita attorno a linee pulite, volumi netti e proporzioni compatte che restituiscono immediatamente una forte personalità visiva. Il frontale verticale, con firma luminosa circolare reinterpretata, griglia essenziale e paraurti strutturato, richiama la tradizione senza cadere nella nostalgia.

A rendere ancora più credibile la vocazione tecnica della nuova Fiat Campagnola contribuiscono dettagli precisi: i passaruota pronunciati, l’altezza da terra elevata, gli sbalzi ridotti e le carreggiate larghe. Elementi che parlano un linguaggio chiaro, quello di un mezzo pensato per affrontare percorsi impegnativi senza perdere compattezza e equilibrio. Anche il posteriore segue la stessa logica, con la ruota di scorta esterna e gruppi ottici LED orizzontali che uniscono identità e funzionalità.

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Molto forte anche la scelta cromatica per questa ipotetica vettura Fiat. Il Verde brillante rafforza il legame con la natura e con l’utilizzo outdoor, mentre gli elementi tecnici in nero opaco mettono in evidenza protezioni e dettagli funzionali. I cerchi da 18 pollici con pneumatici all-terrain completano un insieme coerente, capace di trasmettere concretezza e presenza scenica.

All’interno, la filosofia resta essenziale. L’abitacolo punta su materiali resistenti, superfici lavabili, sedute ergonomiche e modularità, in linea con una visione pratica e senza eccessi. Anche il cockpit digitale è ridotto all’essenziale, con interfacce intuitive e modalità di guida dedicate ai diversi terreni.

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Sul piano tecnico, la nuova Fiat Campagnola Trek II Concept immagina una piattaforma modulare 4×4 e una gamma di motorizzazioni ampia: dal 1.5 Turbo benzina da 150 CV al 2.0 Turbo da 200 CV, passando per il 2.2 Diesel da 180 CV, fino alle versioni ibride HEV da 190 CV e Plug-in Hybrid da 250 CV. In attesa di scoprire le nuove Fiat Grizzly e Fastback, questo render ci fa ipotizzare futuri scenari per la casa torinese.