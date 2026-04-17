Stellantis vuole reinventare la city car low-cost: le prossime tre proposte

Stellantis ha deciso di tornare a fare sul serio nel segmento più piccolo e più trascurato del mercato europeo. Tre nuove mini city car elettriche, tre marchi coinvolti, un unico obiettivo dichiarato, quello di democratizzare la mobilità a zero emissioni partendo dal basso. Dal basso davvero, con un prezzo obiettivo fissato attorno ai 15.000 euro.

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Il primo tassello lo ha posizionato Xavier Chardon, CEO di Citroën, che ha confermato ufficialmente il progetto di una nuova city car destinata a debuttare nel 2028. Le dimensioni oscilleranno tra i 3,55 e i 3,70 metri, un formato che nel panorama attuale suona quasi rivoluzionario, e la gamma sarà esclusivamente elettrica, scelta che non è solo ideologica. Un powertrain elettrico è strutturalmente più compatto di uno termico, e in un’auto di queste dimensioni ogni centimetro guadagnato nell’abitacolo vale oro.

La logica di gruppo fa il resto. Citroën non è l’unica a trovarsi con un buco di gamma tra il quadriciclo, l’Ami, e la prima vera city car, la e-C3. La stessa lacuna esiste in casa Fiat, dove tra il Topolino e la Grande Panda c’è un vuoto che il mercato sente, e in Opel, dove il Rocks-e precede di diversi scalini la Corsa.

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La soluzione, prevedibile quanto efficace, è condividere le risorse. Un’unica piattaforma, tre declinazioni. La futura Citroën, erede spirituale della C1, avrà probabilmente due sorelle, una italiana e una tedesca. I nomi che circolano sono Panda, Adam o Karl, ma nulla è ancora confermato. Probabile anche una produzione concentrata nello stabilimento marocchino di Kenitra, già attivo sui quadricicli elettrici del gruppo.

Il contesto competitivo è quello di un segmento che si sta ripopolando. La Renault Twingo E-Tech ha già mosso le prime pedine, la Nissan Wave è in arrivo e Volkswagen lavora all’ID.1. Stellantis risponde con tre mosse in una, e con la leva del prezzo puntata dove fa più effetto.