Benedetto Vigna: con Ferrari Luce in arrivo anche altri quattro modelli per cambiare il futuro del Cavallino

Ferrari cambia passo, ma senza rinnegare sé stessa. È questo il senso dell’intervento con cui Benedetto Vigna, amministratore delegato del Cavallino, ha parlato all’assemblea degli azionisti di Amsterdam, indicando con chiarezza la direzione dei prossimi anni: più modelli, più tecnologia e una gamma sempre più articolata, ma con l’esclusività come punto fermo.

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Tra il 2026 e il 2030 Ferrari intensificherà il lancio di nuovi modelli secondo Benedetto Vigna

Benedetto Vigna ha spiegato che, nel segmento delle auto sportive, Ferrari continuerà a proteggere il proprio carattere unico attraverso una diversificazione orizzontale della gamma. Tradotto: tra il 2026 e il 2030 arriveranno in media quattro nuovi modelli all’anno, con motori termici, ibridi ed elettrici. Una convivenza che fino a qualche anno fa sarebbe sembrata impensabile, ma che oggi rappresenta il modo scelto da Maranello per restare fedele alla propria identità aprendosi al futuro.

Al centro di questa nuova fase per la casa di Maranello c’è la Ferrari Luce. Per Benedetto Vigna, non si tratta soltanto di un nuovo modello, ma dell’inizio di un capitolo diverso nella storia del marchio. Un’auto pensata per raccontare cosa possa essere una Ferrari oggi, restando profondamente legata ai valori che ne hanno costruito il mito.

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Non a caso, la presentazione di Luce sarà speciale: un percorso in tre fasi che culminerà il 25 maggio a Roma con la première mondiale. Un lancio costruito come un evento, quasi come un rito, a conferma del fatto che Ferrari continua a vendere automobili, ma sempre più anche visione, racconto e appartenenza.

E non finirà lì. Nel corso dell’anno arriveranno altri quattro lanci, tra cui la Ferrari Amalfi Spider, già svelata nelle scorse settimane. L’obiettivo, ha spiegato Vigna, è offrire ai clienti la massima libertà di scelta. Intanto Ferrari guarda anche fuori dall’Europa, con un’attenzione crescente verso mercati promettenti come l’India.