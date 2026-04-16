FIAT premiata come “Miglior marchio” in Germania da Auto Bild

FIAT ha conquistato il premio “Best Brands in All Classes”, il concorso annuale promosso dalla rivista AUTO BILD, distinguendosi nella categoria Design dedicata alle auto di piccole dimensioni. Un riconoscimento che conferma la forza stilistica del marchio italiano, da sempre protagonista nel segmento delle citycar. Nella classificazione ufficiale del segmento A, la casa torinese si conferma infatti tra i riferimenti principali grazie a modelli iconici come 500 e Pandina.

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FIAT vince il premio di design nella categoria “small car” al concorso AUTO BILD

“Vincere una categoria di design al concorso AUTO BILD è un riconoscimento davvero speciale per FIAT. Questo successo dimostra che il team del nostro Centro Stile di Torino è riuscito a coniugare tecnologia innovativa e un look eccezionale. Queste qualità hanno anche contribuito a rendere la 500 Electric il veicolo completamente elettrico più venduto nel suo segmento in Germania lo scorso anno ”, ha commentato Andreas Mayer, responsabile del marchio FIAT in Germania.

Nel suo concorso in corso, “I migliori marchi in tutte le categorie”, AUTO BILD ha chiesto ai suoi lettori di scegliere i loro preferiti tra 52 marchi in 14 categorie. Con oltre 50.000 partecipanti, il sondaggio ha registrato la partecipazione più numerosa di sempre.

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Progettata e prodotta a Torino, la Fiat 500 Electric è un simbolo della creatività italiana. Questa piccola auto, immediatamente riconoscibile per il suo design iconico, è disponibile in due livelli di potenza: 70 kW (95 CV) e 87 kW (118 CV), nonché con due diverse capacità di batteria. La batteria più piccola offre un’autonomia fino a 257 chilometri. Con la batteria più grande, la Fiat 500 Electric può percorrere fino a 320 chilometri.

Sono disponibili tre versioni di carrozzeria: la classica berlina a due porte con portellone posteriore, la cabriolet con capote in tela ad azionamento elettrico e la variante 3+1 con una seconda porta sul lato passeggero, che offre maggiore comfort, ad esempio durante il carico dei sedili posteriori.

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La nuova Fiat 500 Hybrid riprende le caratteristiche innovative e lo stile distintivo della sua sorella elettrica. Tuttavia, il suo propulsore si basa sull’efficiente tecnologia mild-hybrid, che si è dimostrata il compromesso ottimale tra piacere di guida, bassi consumi e costi di gestione.

Il sistema propulsivo della Fiat 500 Hybrid combina un motore a benzina da 1.0 litri e un motore elettrico. La potenza complessiva del sistema è di 48 kW (65 CV). Il motore elettrico è alimentato da una batteria che si ricarica durante la marcia. Assiste il motore a benzina, ad esempio, in fase di partenza da fermo e in accelerazione. Ciò consente di ridurre il consumo di carburante a soli 5,3 litri per 100 chilometri. La Fiat 500 Hybrid è dotata di serie di un cambio a sei marce. Attualmente, le carrozzerie disponibili sono berlina e cabriolet.

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La Fiat Pandina è l’erede della Fiat Panda. In quanto tale, il modello a cinque porte continua la tradizione della Panda come veicolo urbano e avventuroso. Sono disponibili gli allestimenti POP e ICON. La variante CROSS presenta un look particolarmente robusto da fuoristrada, con protezioni sottoscocca anteriori e posteriori e modanature laterali. La Fiat Pandina utilizza un sistema di propulsione ibrida da 48 kW (65 CV). Anche con questo modello non è possibile la ricarica esterna.