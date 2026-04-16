Citroën vince il premio “Best Brands in All Classes” di Auto Bild

Citroën conquista un nuovo riconoscimento nel sondaggio tra i lettori di AUTO BILD dedicato ai “Best Brands in All Classes”. Il brand francese si è infatti classificato al primo posto nella categoria Furgoni di grandi dimensioni – Rapporto qualità-prezzo, confermando l’apprezzamento del pubblico per la propria offerta. Con il 50,68% dei voti, Citroën ha superato una concorrenza particolarmente competitiva, distinguendosi per la capacità di coniugare convenienza, affidabilità e contenuti.

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Citroën si è aggiudicata la vittoria in un gruppo di 11 marchi di furgoni

Il premio si basa su uno studio approfondito condotto sui responsabili delle decisioni di acquisto nel mercato automobilistico tedesco. Per la quindicesima volta, lettori e utenti hanno impiegato circa 20 minuti per inviare le proprie valutazioni: un impegno significativo che sottolinea la validità dello studio. In totale, oltre 50.000 partecipanti hanno valutato 52 marchi in 14 categorie.

Nella categoria dei furgoni di grandi dimensioni, erano disponibili 11 marchi: Citroën, Fiat, Ford, Hyundai, Lexus, Mercedes, Opel, Peugeot, Renault, Toyota e Volkswagen. A differenza dei tradizionali test comparativi, non sono stati valutati i singoli veicoli, bensì i marchi stessi, sulla base di criteri chiave quali qualità, design, innovazione e soprattutto rapporto qualità-prezzo.

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Con questa vittoria, Citroën sottolinea la sua solida posizione nel segmento dei furgoni di grandi dimensioni, in particolare per quanto riguarda l’ottimo equilibrio tra prezzo d’acquisto, dotazioni e praticità nell’uso quotidiano. Il risultato dimostra che il marchio comprende e soddisfa in modo convincente le esigenze di famiglie, clienti aziendali e gestori di flotte.

“Questo premio rappresenta per noi una conferma speciale, poiché arriva direttamente dai nostri lettori, dalle persone che utilizzano i nostri veicoli ogni giorno o che scelgono consapevolmente un marchio”, afferma Thomas Goldboom, Amministratore Delegato di Citroën Germania. “Soprattutto nel segmento dei furgoni di grandi dimensioni, il rapporto qualità-prezzo è un fattore cruciale.”