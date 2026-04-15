Nuova Fiat 500, il futuro prende forma: nuova batteria nel 2027 e svolta nel 2030

La nuova Fiat 500 elettrica non ha ancora esaurito il suo percorso. Dopo una fase complicata, tra vendite rallentate e un prezzo diventato sempre più difficile da sostenere in diversi mercati europei, il futuro del modello comincia però a delinearsi con maggiore chiarezza. E oggi l’idea che sta prendendo forma è quella di un rilancio costruito in due tappe: prima un aggiornamento importante nel 2027, poi una vera nuova generazione attesa intorno al 2030.

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Nuova Fiat 500: prima del suo debutto l’attuale generazione riceverà una nuova batteria più economica

Il primo passaggio sarà probabilmente anche il più delicato. All’inizio del 2025 Stellantis aveva annunciato un investimento da 100 milioni di euro per migliorare la 500 elettrica, ma allora il quadro era ancora piuttosto vago. Adesso, invece, le indicazioni iniziano a diventare più concrete. Secondo quanto riferito da Ferdinando Uliano, segretario generale della FIM CISL, nel 2027 dovrebbe arrivare una versione aggiornata della 500e equipaggiata con nuove batterie Stellantis.

È proprio questo il nodo centrale del rilancio. La Fiat 500 elettrica, per immagine e personalità, continua a restare uno dei modelli più simbolici del marchio, ma negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con un problema evidente: il prezzo. La fine degli incentivi in diversi Paesi europei ha reso il modello meno competitivo, e per una citycar questo pesa ancora di più. L’arrivo di una batteria LFP, meno costosa rispetto alle soluzioni attuali, potrebbe quindi cambiare molto: non solo sul fronte dei costi, ma anche su quello dell’autonomia e della sostenibilità industriale del progetto.

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In questo scenario, Mirafiori resta il cuore di tutto. È lì che si gioca una parte importante del futuro della nuova Fiat 500, ed è sempre lì che Stellantis punta a consolidare produzione e volumi. La versione ibrida, pensata per sostenere il sito nel breve periodo, servirà da ponte in attesa del rilancio della variante elettrica. L’obiettivo è chiaro: dare continuità industriale allo stabilimento e, allo stesso tempo, preparare una 500e più accessibile e più in linea con ciò che oggi il mercato chiede davvero.

Il 2027, però, non sarà il punto d’arrivo. Sarà piuttosto una fase di transizione, forse quella necessaria per tenere viva la 500 elettrica e darle una seconda occasione. Il cambiamento più profondo dovrebbe infatti arrivare tra il 2029 e il 2030, quando è attesa una nuova Fiat 500 completamente ripensata. Non più soltanto un’evoluzione del modello nato nel 2020, ma un’auto progettata da zero, inserita in un contesto europeo che nei prossimi anni potrebbe favorire sempre di più le piccole elettriche prodotte in Europa. Questa dovrebbe essere gemella della nuova Fiat Pandina il cui debutto potrebbe avvenire tra fine 2027 e inizio 2028 con la produzione prevista a Pomigliano.