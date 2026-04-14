Heritage Hub Stellantis: al via la mostra “Donne e motori? Gioie e basta”

“Donne e motori? Gioie e basta”. Questo il titolo della mostra fotografica inaugurata ieri presso l’Heritage Hub di Stellantis a Torino. Il titolo gioca con diverse parole che compongono uno stereotipo molto diffuso, ma lo scardinano cambiando la parte finale. L’obiettivo? Rafforzare il percorso verso la parità di genere, anche smontando frasi consolidate e certi pensieri sbagliati che si sono stratificati nel sentire comune, in decenni di uso capillare.

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La rassegna piemontese è stata ideata da Elisabetta Cozzi e promossa dall’Associazione Italiana Donne per l’Automotive (AIDA). Per l’anteprima si è registrata una felice integrazione con il progetto “Leadership Series”, un format promosso da Women of Stellantis Italia, imperniato su incontri e dibattiti con il top management del gruppo, per favorire la crescita professionale delle donne e la definizione di una leadership sempre più inclusiva.

Al talk è intervenuto Santo Ficili, COO di Maserati e CEO di Alfa Romeo, al fianco delle colleghe Simonetta Cerruti, Chief Commercial Officer Maserati, Erica Ferraioli, Head of Enlarged Europe Alfa Romeo & Lancia Brands, e Rebecca De Masi, Maserati & Alfa Romeo Office.

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I temi del dibattito si sono integrati perfettamente con l’argomento al centro della mostra all’Heritage Hub che, attraverso le immagini realizzate da Camilla Albertini, mette a fuoco dei ritratti di alleanza, come motori di cambiamento, con uomini a fianco delle donne nel percorso di parità.

Foto Stellantis

“Donne e motori? Gioie e basta” è una rassegna itinerante, giunta alla quinta edizione, che ora tocca lo spazio espositivo della collezione di auto d’epoca di Stellantis. Questo ha sede nei locali dell’ex Officina 81 di Via Plava a Torino. Le visite saranno possibili fino al 31 maggio, tutti i giorni della settimana, ad eccezione del lunedì.

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Gli scatti offerti alla visione del pubblico raccontano il binomio donne e motori in modo elegante e rispettoso, contrastando stereotipi retrogradi. Gli uomini che hanno posato nelle foto sono stati scelti dalle donne protagoniste delle stesse immagini per il loro impegno concreto nel superamento del gender gap. Un modo per mettere in risalto come la parità di genere sia una responsabilità condivisa, da coltivare insieme, in modo costruttivo.

Ad aprire l’inaugurazione della mostra “Donne e motori? Gioie e basta” sono state Elisabetta Cozzi, founder e direttrice del Museo Fratelli Cozzi, e Linda Villano in qualità di Presidente di AIDA – Associazione Italiana Donne per l’Automotive – con la partecipazione di Maria Paola Stola e di Felipe Vergara.

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Fonte | Stellantis