Ram 2500 Emergency Response Vehicle: al debutto l’unico pickup pesante per gli inseguimenti

Gli ingegneri Ram hanno risposto all’esigenza di un pick-up per impieghi gravosi in grado di trasportare, trainare e restare all’altezza anche negli inseguimenti. Il Ram 2500 Emergency Response Vehicle 2027 è progettato per le agenzie governative e le forze dell’ordine americane, combinando componenti adatti agli inseguimenti con la leggendaria capacità di carico dei modelli Ram, così da soddisfare le esigenze operative più impegnative. Il Ram 2500 Emergency Response Vehicle 2027 è il primo e unico pick-up pesante ad aver completato i test dei veicoli della Michigan State Police (MSP), offrendo prestazioni eccezionali in scenari studiati per replicare condizioni operative estreme del mondo reale.

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Ram 2500 Emergency Response Vehicle debutta come il primo e unico pick-up con prestazioni adatte all’inseguimento

“Quando il tuo lavoro significa correre verso il pericolo, non fuggire da esso, non hai tempo per avere dubbi sulla tua attrezzatura. Deve essere all’altezza del compito. Ecco perché stiamo fornendo alle agenzie governative il primo e unico pick-up da 3/4 di tonnellata capace di inseguire, con il Ram 2500 Emergency Response Vehicle”, ha dichiarato Tim Kuniskis, Head of American Brands, SRT Performance, NA Marketing and Retail Strategy. “Gli uomini e le donne che rispondono alla chiamata meritano un veicolo in grado di andare ovunque, affrontare qualsiasi situazione e garantire la massima efficacia quando ogni secondo conta. Questo camion è stato progettato proprio per questo”. Il Ram 2500 Emergency Response Vehicle 2027 sarà disponibile per le flotte nella seconda metà del 2026.

In risposta alle richieste delle agenzie per un pacchetto di pronto intervento adatto agli inseguimenti in aree rurali, montuose e su terreni misti, Ram Engineering ha rapidamente definito i parametri per un veicolo di risposta alle emergenze basato sul Ram 2500. L’obiettivo era combinare le capacità richieste dalle forze dell’ordine con la flessibilità necessaria a vigili del fuoco, soccorso e agenzie di pronto intervento, mantenendo al tempo stesso le caratteristiche distintive dei pick-up pesanti Ram.

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Basandosi sull’attuale Ram 2500 Special Service Vehicle, l’Emergency Response Vehicle è stato progettato per soddisfare o superare i requisiti chiave delle forze dell’ordine, tra cui ergonomia interna ed esterna, integrazione delle apparecchiature di comunicazione, dinamica del veicolo adatta agli inseguimenti e resistenza a prestazioni elevate ripetute nel tempo.

Per soddisfare i requisiti di accelerazione della Michigan State Police, il veicolo di pronto intervento Ram 2500 utilizza il leggendario motore HEMI V8 da 6,4 litri, capace di erogare 405 cavalli e 429 lb-ft di coppia. Un cambio automatico TorqueFlite HD a otto rapporti e un riduttore a due velocità selezionabile trasmettono la potenza agli assi, mentre un differenziale autobloccante abbinato a un rapporto al ponte maggiorato di 4,10 migliora accelerazione ed erogazione della potenza. Il rapporto al ponte standard del Ram 2500 è di 3,73.

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Nei test di accelerazione da 0 a 100 mph, il Ram ha fatto registrare tempi entro due secondi rispetto a diversi concorrenti tra pick-up e SUV da mezza tonnellata, più leggeri e più piccoli, con uno scatto da 0 a 60 mph in 8,41 secondi, da 0 a 80 mph in 13,22 secondi e da 0 a 100 mph in 20,5 secondi.

Il pick-up Ram ha raggiunto una velocità massima di 103 mph — limitata dagli pneumatici — in appena 0,45 miglia, tenendo il passo con i concorrenti. Ma la velocità non basta senza robustezza: per questo il Ram 2500 Emergency Response Vehicle è dotato di una piastra di protezione per il riduttore, fondamentale per il sottoscocca, e di cerchi in acciaio da 18 pollici progettati per resistere alle sollecitazioni estreme delle operazioni sul campo.

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I doppi alternatori da 400 ampere forniscono maggiore potenza elettrica e capacità di ricarica superiore per le apparecchiature ausiliarie ad alto assorbimento. All’interno, un modulo di interfaccia del sistema veicolo, interruttori ausiliari sul cruscotto e circuiti di cablaggio dedicati semplificano l’allestimento per le flotte con attrezzature speciali. La leva del cambio sul piantone dello sterzo libera inoltre spazio prezioso per apparecchiature di comunicazione e altri dispositivi elettronici utilizzati sul campo.

Il Ram 2500 Emergency Response Vehicle è stato sottoposto all’intera gamma di procedure di test MSP, tra cui manovrabilità ad alta velocità, prestazioni di frenata, giri veloci competitivi e accelerazione. Il veicolo Ram ha soddisfatto o superato i criteri richiesti per l’impiego nelle forze dell’ordine e ha superato i concorrenti in termini di usura degli pneumatici dopo aver completato 40 giri al Grattan Raceway.

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Il circuito di due miglia, situato appena fuori Grand Rapids, Michigan, presenta 10 curve impegnative che mettono al limite la dinamica del veicolo. Tra queste figurano un tornante di 160 gradi, una sezione in discesa con inclinazione inversa e un rettilineo di 3.200 piedi progettato per testare sia l’accelerazione sia la frenata. Condizioni come queste sono raramente affrontate dai camion civili, ma per i veicoli delle forze dell’ordine rappresentano indicatori fondamentali delle reali capacità di inseguimento, mettendo alla prova l’equilibrio tra maneggevolezza, accelerazione e frenata.