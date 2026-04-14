Fiat 500 elettrica contro il freddo in Canada: la missione (sulla carta) impossibile

Nessuno l’aveva progettata per affrontare le strade aperte del Quebec in una fredda mattina di primavera. Eppure la Fiat 500e, l’auto elettrica più economica del Canada, ci si è trovata lo stesso. E pare non abbia nemmeno sfigurato.

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Lo YouTuber Simply Gregster EV ha trasformato quella che avrebbe potuto essere una semplice giornata di commissioni in un test di autonomia sul campo. Partenza da Montreal con la batteria carica al 100%, autonomia stimata di 225 km, e un piano che prevedeva quasi 200 chilometri tra autostrade e strade secondarie, senza una singola sosta alla colonnina.

La 500e porta in dote una batteria da 42 kWh, 117 cavalli e una capacità di ricarica rapida in corrente continua fino a 85 kW. Numeri che non fanno tremare i polsi, ma che raccontano una storia diversa quando si parla di costi: con i contratti di leasing disponibili in Canada, il canone scende a circa 150 dollari canadesi al mese. Una cifra che, nel panorama dell’elettrico, suona quasi come uno scherzo.

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Il viaggio non è stato una passeggiata. Il vento forte ha penalizzato fin da subito l’efficienza, che ha oscillato tra i 13,7 e i 15,2 kWh per 100 km nelle due tratte, con la piccola Fiat che richiedeva continue correzioni allo sterzo per restare in carreggiata. A metà percorso, dopo oltre 75 chilometri, il 66% di carica residua lasciava ben sperare. Il momento più delicato è arrivato quando la batteria è scesa sotto il 20%: è lì che l’ansia da autonomia bussa alla porta, specialmente su un veicolo che nessuno considera un’ammiraglia da viaggio.

Greg e la 500e sono rientrati nel vialetto di casa con il 14% di batteria rimasta e 190 chilometri percorsi. Un risultato sorprendentemente vicino alle stime ufficiali, ottenuto in condizioni che ufficiali non erano affatto.

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Per la guida urbana quotidiana la Fiat 500e è pienamente all’altezza, con costi di ricarica domestica che si misurano in pochi dollari a ciclo completo. I suoi limiti emergono con altrettanta chiarezza sui lunghi percorsi e nel pieno dell’inverno canadese. Ma per chi la usa come dovrebbe essere usata, questa piccola italiana in terra nordamericana fa esattamente quello che promette.