Jeep Renegade: in Brasile svelata la versione aggiornata del SUV in attesa della futura generazione

Nonostante sia uscita di scena in Europa, Jeep Renegade continua a essere uno dei modelli simbolo del mercato brasiliano, dove ha cambiato il segmento dei SUV grazie a un design riconoscibile e fedele al DNA del marchio. Elementi come i fari rotondi, la griglia a sette feritoie, i fanali con firma a X e i passaruota trapezoidali ne confermano l’identità. Prodotta in Brasile dal 2015, ha superato le 700.000 unità assemblate e le 580.000 immatricolazioni. In Brasile nelle scorse ore è stata svelata la versione aggiornata del SUV che accompagnerà il modello fino alla fine della sua carriera in attesa di avere notizie su una futura generazione. Il modello è stato aggiornato con interni completamente rivisti, un look esterno aggiornato e, per la prima volta, la tecnologia MHEV a 48V di Stellantis, senza rinunciare a prestazioni e trazione 4×4.

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Ecco come cambia in Brasile Jeep Renegade che ha ricevuto un aggiornamento

“La Renegade non ha bisogno di presentazioni, essendo un punto di riferimento nella sua categoria sin dal suo lancio. Ha aperto nuove strade e ha sempre portato innovazioni ai clienti, e lo vediamo anche in questa nuova generazione del modello”, commenta Hugo Domingues, responsabile Jeep per il Sud America. “Il suo design unico e inconfondibile ha subito evoluzioni esterne e interne senza perdere la sua personalità, senza dimenticare l’arrivo del motore ibrido MHEV a 48V. Sono certo che abbiamo fatto un lavoro degno della Jeep Renegade e che continuerà ad essere un grande successo nel mercato brasiliano”, conclude Hugo.

Le versioni Altitude, Longitude, Sahara e Willys (4×4), quattro nomi che racchiudono il DNA Jeep, sono state completamente rinnovate con interni più moderni e sofisticati, arricchiti da nuove funzionalità. Le nuove configurazioni includono un nuovo sistema multimediale da 10,1” – agile, spazioso e moderno, con una risoluzione delle immagini superiore – un quadro strumenti completamente digitale da 7”, nuove finiture per i sedili, il pomello del cambio, il sedile del guidatore regolabile elettricamente (nelle versioni Sahara e Willys) e una nuova console centrale con bocchette dell’aria posteriori.

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Vale la pena sottolineare che la nuova Jeep Renegade offre una varietà di tecnologie e dispositivi di sicurezza su tutte le versioni. Anche il modello base include sei airbag e tecnologie di guida semi-autonoma (ADAS), come la frenata d’emergenza, l’avviso e l’assistenza al mantenimento della corsia e il sistema di rilevamento della stanchezza del conducente.

La nuova Renegade arriva ancora più competitiva con una riduzione fino a R$ 18.000 nella versione Altitude, disponibile a R$ 129.990,00 in un lotto di lancio limitato a 3.000 unità! Nella versione Longitude, R$ 158.690,00 (una riduzione di R$ 7.000 rispetto alla gamma attuale), e nelle versioni Sahara e Willys, Jeep offre ancora più dotazioni di serie in ogni versione, mantenendo lo stesso prezzo della gamma attuale: Sahara a R$ 175.990,00 e Willys a R$ 189.490,00.

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Le versioni Longitude e Sahara introducono per la prima volta il sistema ibrido MHEV a 48V applicato al motore 1.3 turbo flex da 176 CV. Questa tecnologia offre una coppia immediata al guidatore, riduce i consumi di carburante di circa il 7% nel ciclo urbano e le emissioni di CO₂ dell’8%. I consumi di carburante per questi motori raggiungono 11,9 km/l (benzina) e 8,3 km/l (etanolo) nel ciclo urbano; e 11,8 km/l (benzina) e 8,6 km/l (etanolo) in autostrada, oltre a fornire una serie di vantaggi come l’esenzione dall’IPVA in alcuni stati e l’esenzione dalla restrizione di rotazione dei veicoli nella città di San Paolo.

Questa apparecchiatura è in grado di fornire sia energia meccanica che elettrica, operando in parallelo con il sistema elettrico convenzionale del veicolo. La gestione elettronica controlla il passaggio tra le diverse modalità di guida, ottimizzando l’efficienza, il consumo di carburante e la disponibilità di coppia per una guidabilità ottimale.

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“Abbiamo introdotto un pacchetto di modifiche molto consistente che amplia le opzioni di motorizzazione, rafforzando la libertà di scelta per i nostri consumatori. La Renegade è stata un modello autentico sin dal suo lancio e ora inaugura una nuova fase in un segmento altamente competitivo”, sottolinea Hugo Domingues.

Con le nuove griglie anteriori che mettono in risalto le tradizionali sette fessure, in linea con le nuove linee di design Jeep, la Nuova Renegade rafforza a prima vista lo status iconico del modello. Il pacchetto di modifiche esterne è accompagnato da nuovi paraurti anteriori e posteriori con un angolo di attacco da autentico veicolo fuoristrada, nonché da nuove mascherine DRL e da un nuovo design dei cerchi in lega (17” e 18”) che completano la modernità degli aggiornamenti. Proprio come la Wrangler, la Nuova Renegade mantiene il suo design iconico, anche con queste evoluzioni.

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Internamente, il modello è stato completamente riprogettato, con una nuova plancia che adotta materiali più raffinati. Tutte le versioni sono dotate di sistema multimediale da 10,1″, climatizzatore digitale bizona, avviamento a pulsante, una nuova console centrale rialzata con più spazio, caricabatterie induttivo per smartphone con funzione di raffreddamento, bocchette dell’aria posteriori e un nuovo pomello del cambio. Anche il quadro strumenti completamente digitale è ora di serie su tutte le versioni. Le versioni Sahara e Willys offrono un comfort ancora maggiore con il sedile del conducente regolabile elettricamente.

Ogni versione della nuova Renegade ha ricevuto anche personalizzazioni estetiche individuali. La Willys presenta nuovi rivestimenti in tessuto verde militare, con applicazioni 3D e un effetto gommato. La versione Sahara si distingue per il tessuto beige sabbia con dettagli arancioni, mentre la versione Longitude ha rivestimenti in vinile nero. Infine, la versione Altitude ha dettagli in tessuto grigio montagna e accenti blu.

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Per chi desidera affrontare terreni più impegnativi, il nuovo sistema 4×4 del Renegade Willys offre la disconnessione completa dell’asse posteriore per ottimizzare l’efficienza dei consumi, nonché l’innesto immediato della trazione integrale quando necessario, ad esempio in condizioni di pioggia e scarsa aderenza. Il selettore del terreno offre cinque modalità di guida: Auto, Neve, Sabbia, Fango e Roccia.

La Willys è anche l’unica nel suo segmento a offrire un cambio automatico a 9 rapporti e caratteristiche come la trazione integrale ridotta (4WD Low), che privilegia i rapporti più corti del cambio automatico, il bloccaggio della trazione integrale (4WD Lock), che blocca il differenziale posteriore, e il controllo della velocità in discesa (Hill Descent Control), in grado di mantenere automaticamente la velocità del veicolo anche su discese ripide.

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Le versioni Sahara e Willys sono dotate di un nuovo sistema di infotainment con Adventure Intelligence e Alexa integrata. Questo strumento amplia il livello di informazioni disponibili, consentendo al conducente di controllare, ad esempio, il livello del carburante del veicolo da casa tramite comandi vocali.

Tra i vantaggi di Adventure Intelligence figurano l’app esclusiva, la chiamata di emergenza automatica, l’assistenza meccanica 24 ore su 24, il centro assistenza connesso, l’allarme antifurto e l’assistente per il recupero del veicolo, la programmazione online, gli avvisi di guida, l’estensione per smartwatch, l’assistente virtuale, la localizzazione del veicolo nell’app, le operazioni a distanza, la mappa dinamica, l’aggiornamento remoto delle mappe, la ricerca di punti di interesse, la navigazione ininterrotta, gli aggiornamenti in tempo reale sul traffico e sul radar e la visualizzazione 3D. La piattaforma offre una prova gratuita iniziale di 6 mesi, estendibile per altri 6 mesi collegando una carta di credito all’account dell’utente e sottoscrivendo il pacchetto Premium + Wi-Fi.

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La nuova Jeep Renegade è coperta da una garanzia di 5 anni che, unita all’assistenza stradale 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale, rafforza l’impegno e la presenza di Jeep in Brasile, un importante vantaggio competitivo per il marchio. Per garantire la massima conservazione del veicolo e mantenere valida la garanzia, è fondamentale eseguire correttamente gli interventi di manutenzione indicati nel manuale d’uso, da effettuare ogni 12.000 km o 1 anno.

Il modello, già completamente equipaggiato nella sua versione base, offre una lista di accessori che possono conferirgli un look ancora più unico, rendendolo ancora più esclusivo. In totale, sono disponibili oltre 20 optional, come barre portatutto trasversali e longitudinali sul tetto, predellini laterali, battitacco illuminati e tappetini con bordo rialzato: elementi sviluppati da Mopar che rafforzano i pilastri tecnologici e di design del veicolo.