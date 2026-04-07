Stellantis: in Germania nuove immatricolazioni in forte aumento e vendite di veicoli elettrici quasi triplicate

Ottimo primo trimestre per Stellantis in Germania: da gennaio a marzo, i marchi del gruppo hanno registrato incrementi significativi sia in termini di nuove immatricolazioni che di quote di mercato. Le vendite di autovetture completamente elettriche sono quasi triplicate rispetto al primo trimestre del 2025. Complessivamente, i marchi Stellantis operanti in Germania hanno venduto poco più di 87.000 autovetture fino a marzo compreso, con un incremento del 26% rispetto all’anno precedente. Includendo Leapmotor, la quota di mercato è aumentata di 2,1 punti percentuali, raggiungendo il 12,5%.

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I marchi Stellantis operanti in Germania hanno venduto poco più di 87.000 autovetture fino a marzo

La domanda di veicoli elettrici dei marchi Stellantis si è sviluppata in modo particolarmente dinamico. Secondo dati interni preliminari, il numero di autovetture elettriche a batteria di nuova immatricolazione è stato quasi tre volte superiore rispetto al primo trimestre del 2025. Ciò ha permesso a Stellantis di più che raddoppiare la propria quota di mercato nel segmento delle autovetture elettriche in un anno, raggiungendo il 12,3%.

Anche la quota di veicoli elettrici a batteria (BEV mix), ovvero la percentuale di autovetture puramente elettriche sul totale delle nuove immatricolazioni dei marchi Stellantis, è più che raddoppiata, arrivando al 22,6% nel primo trimestre del 2026.

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Uno dei principali fattori trainanti della performance positiva nel primo trimestre del 2026 è stato Opel. Le vendite di autovetture del costruttore tedesco sono aumentate del 39%, raggiungendo le 33.600 unità, e la sua quota di mercato è cresciuta di 1,2 punti percentuali.

Da segnalare inoltre che ora circa un quinto delle Opel vendute in Germania è completamente elettrica, con una quota di veicoli elettrici in aumento di sette punti percentuali su base annua, arrivando al 20,7%. I modelli Opel Corsa Electric e Opel Grandland Electric sono stati particolarmente apprezzati.

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Leapmotor ha registrato la crescita più forte tra i marchi Stellantis. Il marchio cinese, presente in Europa solo dalla fine del 2024, ha quasi quintuplicato le immatricolazioni nel primo trimestre rispetto all’anno precedente, raggiungendo 3.200 unità e conquistando così una quota di mercato dello 0,5%. In qualità di principale fornitore cinese di veicoli elettrici a batteria (BEV), Leapmotor ha raggiunto una quota di mercato del 2,0% nel segmento BEV a marzo.

Anche i marchi d’importazione Citroën e Fiat hanno registrato una crescita superiore a quella del mercato nel primo trimestre (+5,2%). Le immatricolazioni di nuove auto per il marchio italiano sono aumentate vertiginosamente del 66% nel primo trimestre, mentre la sua quota di mercato è cresciuta contemporaneamente di 0,9 punti percentuali, raggiungendo il 2,4%. La domanda per la Fiat 500 Electric ha registrato un incremento significativo del 243% su base annua.

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Il marchio francese Citroën ha incrementato le immatricolazioni di nuove autovetture del 12,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, conquistando una quota di mercato dell’1,9%. I modelli Citroën C3 e ë-C3 sono risultati particolarmente apprezzati, registrando entrambi tassi di crescita a tre cifre rispetto al primo trimestre dell’anno precedente.

“I dati dimostrano chiaramente che la strategia di riposizionamento dei nostri marchi sta funzionando e che siamo sulla strada giusta. Nell’anno di transizione 2025, abbiamo tracciato la rotta corretta: con modelli attraenti per tutti i nostri marchi, una rinnovata attenzione al cliente e il rafforzamento dei nostri partner commerciali. Ma abbiamo anche compiuto progressi significativi su questioni operative come la gestione del valore residuo e la riduzione delle scorte”, ha dichiarato Florian Huettl, CEO di Opel & Vauxhall e Amministratore Delegato di Stellantis Germania. “Sono convinto che il 2026 sarà un anno di grande successo per Stellantis in Germania.”