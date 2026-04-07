Alfa Romeo e Fiat: continua anche a marzo 2026 la forte crescita delle vendite in Austria

Alfa Romeo e Fiat continuano a registrare risultati molto positivi in Austria. La casa automobilistica milanese ha registrato 181 nuove immatricolazioni a marzo, con un incremento del 53,4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Nel segmento premium, il marchio ha raggiunto una quota di mercato del 2,2%, confermando in modo significativo il suo ruolo di marchio automobilistico premium alternativo ed emozionale.

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In Austria continua la corsa verso il successo di Alfa Romeo e Fiat

Un elemento chiave di questo sviluppo è l’Alfa Romeo Junior. Bestseller nella gamma austriaca, conquista sia i clienti Alfa Romeo di lunga data che i nuovi acquirenti. Con la sua ampia gamma di motorizzazioni ibride, a trazione integrale ed elettriche, coniuga il caratteristico appeal emozionale del Biscione con la tecnologia più moderna. Dall’inizio dell’anno, la gamma si è arricchita della nuova Alfa Romeo Tonale, disponibile presso le concessionarie di tutta l’Austria.

Ad alimentare ulteriormente la passione, il ritorno di due icone: l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio e l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio sono di nuovo ordinabili in Austria. Con il loro potente motore V6 a benzina, le prestazioni senza compromessi e le caratteristiche esclusive, incarnano l’essenza del marchio.

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Florian Ferstl, Amministratore Delegato di Alfa Romeo Austria, si dichiara entusiasta: “Alfa Romeo incarna sportività, passione e stile italiano, valori che i nostri clienti vivono quotidianamente. Possiamo guardare con soddisfazione a un ottimo mese di marzo con 181 nuove immatricolazioni. L’Alfa Romeo Junior gioca un ruolo chiave in questo successo. Allo stesso tempo, modelli come la nuova Tonale e il ritorno delle versioni Quadrifoglio rafforzano la nostra offerta. Un ringraziamento speciale va anche ai nostri partner, che contribuiscono a questo successo con grande impegno e passione.”

Nel mese di marzo 2026, FIAT invece ha registrato un totale di 764 immatricolazioni di veicoli . Ciò rappresenta un incremento del 45,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. La quota di mercato si è attestata al 2,1 %.

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Il settore delle autovetture ha registrato una crescita particolarmente dinamica: con 458 nuove immatricolazioni, ha segnato un aumento del 107,2 % rispetto all’anno precedente. Anche il settore dei veicoli commerciali leggeri ha registrato un andamento positivo con 306 nuove immatricolazioni.

“Il mese di marzo conferma il forte slancio positivo. La crescita significativa nel segmento delle autovetture dimostra che le nostre proposte, in particolare la Fiat Grande Panda, sono accolte molto bene dal mercato”, ha dichiarato Christian Bley, Amministratore Delegato di FIAT Austria.

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Tra gennaio e marzo 2026 sono stati immatricolati complessivamente 2.199 nuovi veicoli. Ciò rappresenta un incremento dell’81,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ciò conferma il trend positivo degli ultimi mesi e sottolinea il successo dello sviluppo del marchio.