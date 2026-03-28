Ferrari: gli ultimi avvistamenti da Maranello | Video

Per chi ama la Ferrari, una visita a Maranello è altamente consigliata, perché fa bene allo spirito. Qui ci sono i luoghi di culto del “cavallino rampante”. Tutto profuma di storia e di magia. La fabbrica, il museo e il resto del contesto ambientale hanno un’aura seduttrice, che coinvolge emotivamente, toccando il diapason sensoriale degli appassionati, proiettati in un mondo vibrante e senza paragoni.

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Nella patria della Ferrari si possono ammirare anche i tester delle “rosse“, con le auto in attesa di consegna ai clienti e con i muletti di sviluppo delle nuove creature destinate al listino. Sicuramente a Maranello non ci si annoia, se si portano gli ottani nel cuore. Molti car spotter si recano in questo luogo ammantato di poesia, per immortalare le supercar del mito.

Spesso la loro presenza si traduce in foto o video, come quello messo in rete dall’attivissimo Varryx, nel cui canale gli aggiornamenti dal tempio emiliano sono molto frequenti. Il filmato più recente pubblicato nel suo profilo YouTube risale a poche ore fa. Mostra dei fotogrammi molto interessanti, raccolti in una giornata soleggiata.

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Le Ferrari più interessanti riprese nelle clip sono sicuramente le tre F80 intercettate all’uscita dalla fabbrica, due delle quali con specifiche particolari. Nel cortometraggio di Varryx sfilano pure alcune 296 Speciale e numerosi prototipi/muletti di prova, basati sui motori a 12 cilindri, sulla 296 e sulla futura Ferrari Luce, che non è la più elettrizzante del gruppo per chi porta la passione più autentica del “cavallino rampante” nell’apparato emotivo. A completare il pacchetto ci pensano le “solite” Purosangue, Roma Spider e Amalfi in fase di test.

Le auto in passerella presentano delle configurazioni più o meno interessanti e mostrano quanto la clientela Ferrari attinga dai processi di personalizzazione per regalarsi vetture quanto più vicine ai propri gusti e alle proprie preferenze. Io, da buon tradizionalista, per le sportive più estreme, belle e carismatiche del marchio non vedo alternative ai classici Rosso Corsa e Giallo Modena, fatta salva qualche rara eccezione, mentre per le altre, vocate maggiormente all’eleganza o meno coinvolgenti sul piano estetico, potrei considerare tinte meno accese, capaci di esaltarne la classe o di nasconderne alcuni dettagli non proprio eccelsi. A voi il video. Buona visione!