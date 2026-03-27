Alfa Romeo Driving Experience e “Pista & Piloti” 29 e 30 agosto 2026 in Germania

Nell’ultimo weekend di agosto il circuito TRIWO di Pferdsfeld, in Renania-Palatinato in Germania, tornerà a parlare il linguaggio di Alfa Romeo. Sabato 29 agosto 2026 andrà in scena l’“Alfa Romeo Driving Experience”, evento dedicato ai possessori dei modelli più recenti del marchio, prodotti dal 2000 in poi, che potranno testare le proprie vetture in pista in un contesto sicuro e controllato. I partecipanti avranno inoltre l’opportunità di provare in test drive l’intera gamma attuale Alfa Romeo. La quota è di 349 euro per equipaggio, comprensiva di catering e di due biglietti per “Pista & Piloti” in programma il giorno successivo.

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L’Alfa Romeo Driving Experience del 29 agosto 2026 unisce una sorta di giornata in pista a dei test drive

La domenica successiva (30 agosto 2026) sarà interamente dedicata alle auto da corsa storiche, principalmente di marchi italiani. L’evento, “Pista & Piloti”, è sottotitolato “Gran Premio Alfa Romeo”. Sono attese circa 240 auto d’epoca con una storia nel motorsport. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito pista-piloti.de .

Sebbene la pista di prova non sia aperta al pubblico il sabato, i visitatori possono acquistare i biglietti online in anticipo per l’evento di domenica. Il costo è di 15 € ciascuno; l’ingresso è gratuito per bambini e ragazzi sotto i 16 anni. L’ingresso è consentito a partire dalle 8:00 e le dimostrazioni si svolgeranno dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

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“L’Alfa Romeo Driving Experience è un evento unico che offre a tutti gli appassionati Alfa Romeo l’opportunità di affinare le proprie abilità di guida in un’atmosfera amichevole e di divertirsi con altri appassionati. Alfa Romeo supporta l’evento ‘Pista & Piloti’ da otto anni. In questo periodo, il ‘Gran Premio Alfa Romeo’ si è affermato come il più grande e dinamico evento dedicato alle auto d’epoca di tutte le marche italiane nei paesi di lingua tedesca. Non vedo l’ora di ammirare alcune delle automobili più iconiche della nostra storia insieme ai numerosi visitatori,” ha dichiarato Christine Schulze Tergeist, Amministratore Delegato di Stellantis Premium Brands Germany.

Il weekend sarà inoltre dedicato alla celebrazione di tre anniversari: il 60° compleanno dell’Alfa Romeo Spider e dell’Alfa Romeo GTA, e il 50° anniversario del Trofeo Alfasud. I veicoli di queste tre serie avranno a disposizione un parcheggio esclusivo nel paddock e l’opportunità di partecipare a una parata in pista durante la pausa pranzo di domenica.

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Il fulcro del circuito di prova TRIWO, situato nell’ex aeroporto di Pferdsfeld, è un tracciato di circa quattro chilometri. Offre le condizioni ideali per sperimentare appieno il potenziale della vostra Alfa Romeo. Sotto la guida di istruttori professionisti, sia i piloti principianti che quelli esperti possono affinare le proprie abilità al volante ed esplorare i limiti delle prestazioni.

Inoltre, Alfa Romeo offre la possibilità di provare su strada l’intera gamma di modelli in questa giornata. Le Alfa Romeo Junior, Tonale, Giulia e Stelvio si trovano perfettamente a loro agio sulle tranquille e tortuose strade della regione dell’Hunsrück. Per chi avesse un languorino, nella speciale “Alfa Romeo Lounge” saranno servite specialità e bevande italiane. Saranno inoltre presenti esperti del marchio iconico per rispondere a domande e commenti.

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Per l’ottava volta, l’evento “Pista & Piloti – Gran Premio Alfa Romeo” invita auto da corsa e sportive storiche a un raduno di motorsport all’insegna del relax. All’insegna del motto “Correre con gli amici”, veicoli dal 1910 al 2000 si sfideranno in giri dimostrativi sul circuito di prova del TRIWO. Le Alfa Romeo classiche costituiscono la maggioranza dei partecipanti. Tuttavia, sono rappresentati anche modelli da competizione di altre marche, rendendo l’evento un viaggio attraverso diverse epoche del motorsport.

Circa 240 auto d’epoca scenderanno in pista più volte, suddivise in gruppi tematici. Numerose iscrizioni provenienti da tutta Europa si sono già registrate per le gare che celebrano i “50 anni del Trofeo Alfasud”. Le iscrizioni per un posto in gara sono possibili solo online tramite il link Pista & Piloti – Gran Premio Alfa Romeo 2026. La quota di iscrizione è di 379 euro a squadra (un veicolo, pilota e copilota).