Peugeot 205 Cabriolet: perché è diventata un’icona degli anni 80

Per entrare nel cuore della gente, le auto non devono per forza essere di altissima gamma. A volte anche delle semplici utilitarie, felicemente declinate, possono far vibrare le corde sensoriali. È il caso della Peugeot 205 Cabriolet, che accarezzò i sogni di molti, diventando una delle auto più iconiche del “leone” francese. Negli anni ’80 era modaiola e chic.

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Per il suo fascino vagamente esotico seppe fissarsi nell’immaginario collettivo, con grande forza d’impatto. In un certo senso, fu quasi un’icona del suo periodo storico, almeno nell’ambito delle compatte di segmento B. Derivata dall’omonima berlina a 3 porte, che raggiunse dei risultati commerciali senza precedenti per il marchio transalpino, la Peugeot 205 Cabriolet fece il suo debutto al Salone dell’Auto di Ginevra del 1986.

Firmata da Pininfarina ed assemblata negli stabilimenti del noto carrozziere piemontese, questa versione a cielo aperto si offriva alla vista con una spiccata identità e con un piglio glamour, quasi da Dolce Vita. Elementi che la resero una delle varianti più affascinanti della gamma. Non era semplicemente la declinazione scoperta di un modello di successo, ma un’auto di marcata caratterizzazione, in grado di trasmettere sensazioni di libertà, leggerezza e spensieratezza. Una ricetta preziosa, che piaceva soprattutto in quel periodo storico, vocato alla dimensione del sogno e dell’ottimismo.

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Foto Peugeot Stellantis

La silhouette slanciata, la capote apribile e le proporzioni equilibrate rendevano la Peugeot 205 Cabriolet immediatamente riconoscibile, unendo stile italiano e carattere francese. Inizialmente la vettura fu offerta nelle versioni CT con motore da 1.4 litri e CTI con motore da 1.6 litri. L’unità più corposa spingeva l’asticella della potenza a quota 115 cavalli, regalando un quadro prestazionale molto brioso.

Presto si aggiunse alla gamma la 1.1 CJ, pensata per chi dava priorità alla guida tranquilla e ai consumi ridotti. Questa variante strizzava l’occhio in particolare al pubblico femminile. Gli amanti della guida sportiva erano invece stimolati dalla già menzionata CTI, capace di offrire una risposta pronta e coinvolgente, per rendere ogni curva e ogni tragitto un’esperienza di puro piacere. La CT si poneva a metà strada tra le due, su tutti i fronti.

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In tempi successivi, la Peugeot 205 Cabriolet ebbe anche una versione con motore da 1.9 litri, come quello della GTI, ma depotenziato a 105 cavalli. Brillanti le sue prestazioni, inconfondibile il suo sound. A dispetto delle dimensioni esterne compatte, il modello in esame riusciva ad accogliere comodamente quattro ospiti nel suo abitacolo e a regalare un bagagliaio capiente e sfruttabile, grazie agli ingombri limitati e alla architetture razionali del meccanismo di chiusura della capote in tela.

A quarant’anni dal suo debutto, la Peugeot 205 Cabriolet si conferma un vero simbolo di stile. Oggi piace come youngtimer. Gradevolissimo il modo in cui riporta indietro le lancette del tempo. Di particolare pregio le sue versioni speciali, come la Roland Garros, che ne esaltano ulteriormente la classe e il valore, confermando come questo modello abbia saputo unire eleganza, personalità e divertimento, diventando una delle cabriolet più amate degli anni 80.

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Fonte | Stellantis