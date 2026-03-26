Jeep Recon, l’attesa continua: ordini a metà anno, ma le consegne potrebbero slittare

Si parla molto del nuovo Jeep Recon, e non è difficile capirne il motivo. Per il marchio americano il nuovo modello rappresenta una sorta di passaggio strategico in un territorio finora inesplorato: quello dei fuoristrada completamente elettrici. Sul sito Jeep, il Recon viene presentato come il nuovo SUV full electric del brand, con lancio indicato per l’inizio del 2026 e un posizionamento che punta chiaramente a unire immagine avventurosa, capacità off-road e tecnologia a batteria.

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Che fine ha fatto Jeep Recon? Ecco la situazione del fuoristrada elettrico

Attorno al modello, però, continua a ruotare una domanda molto concreta: quando arriverà davvero nelle concessionarie? A fare un po’ di chiarezza è stato Bob Broderdorf, CEO di Jeep, che come riporta Mopar Insiders durante una sessione di domande e risposte con i media ha spiegato che il nodo principale non riguarda un cambio di rotta del progetto né una mancanza di fiducia nel prodotto, ma la capacità produttiva.

Secondo quanto riportato, il vero collo di bottiglia è rappresentato dallo stabilimento di Toluca, in Messico, che in questa fase sta gestendo contemporaneamente più modelli. Broderdorf ha spiegato che la priorità interna è portare la nuova Cherokee “a pieno regime” e solo successivamente avviare la produzione di Jeep Recon. Nelle sue parole, il passaggio chiave è proprio questo: prima la piena accelerazione della Cherokee, poi l’ingresso del nuovo elettrico nella fase industriale vera e propria.

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Questo aiuta a capire perché l’attesa si stia allungando più del previsto. Il Recon, infatti, non è un modello marginale nel disegno di Jeep. Mopar Insiders sottolinea che il suo ruolo è particolarmente rilevante anche fuori dal Nord America, soprattutto in Europa, dove normative più severe in materia di sicurezza rendono più complesso il futuro dell’attuale Wrangler senza una riprogettazione completa. In questo quadro, il Recon si candida a diventare un veicolo chiave per l’immagine e il presidio del marchio nel mondo dell’off-road elettrico.

Le notizie, comunque, non sono tutte negative. Sempre secondo Broderdorf, l’obiettivo resta quello di aprire gli ordini intorno alla metà dell’anno. È un passaggio importante, perché segnerebbe il primo contatto concreto tra il modello e il mercato: configurazioni, disponibilità e prime indicazioni commerciali. Lo stesso manager ha lasciato intendere che proprio in quel periodo potrebbero partire anche i primi test drive per la stampa, elemento che contribuirebbe a dare una misura più realistica del comportamento del veicolo su strada e in off-road.

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Il rinvio delle consegne, dunque, sembra essere soprattutto una questione di calendario industriale. Mopar Insiders parla di una disponibilità nelle concessionarie che potrebbe slittare all’estate o all’autunno del 2026, proprio in funzione dei tempi necessari per stabilizzare la produzione della Cherokee.

E non è difficile capire perché Jeep stia mettendo la Cherokee davanti a tutto. La nuova generazione viene descritta dalla stessa Casa come uno dei prodotti cardine della gamma: adotta un nuovo sistema ibrido turbo 1.6 quattro cilindri, con consumi stimati fino a 37 mpg combinati e oltre 500 miglia di autonomia complessiva. Numeri che raccontano un modello pensato per fare volumi, parlare a un pubblico ampio e sostenere il cuore del business.