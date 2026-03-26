Irmscher mette le mani sulla Opel Frontera: la versione “Cross” inedita

Irmscher non ha bisogno di presentazioni. Decenni di lavoro sul DNA Opel, una reputazione costruita cerchio dopo cerchio, paraurti dopo paraurti. E adesso il preparatore tedesco posa le mani sulla nuova Frontera, il SUV compatto che Opel ha rilanciato con ambizioni precise sul mercato europeo. Il progetto si chiama Frontera Cross, e il nome dice già tutto.

Advertisement

L’idea di fondo non è poi rivoluzionaria. Niente stravolgimenti meccanici, nessuna promessa da fuoristrada estremo. Irmscher lavora per chi vuole che la propria Frontera si distingua nel traffico cittadino e mantenga spirito per affrontare uno sterrato nel weekend. Un equilibrio difficile da trovare. Qui, almeno nell’intenzione, sembra centrato.

Il pezzo forte del kit sono i cerchi in lega Cross Star da 18″, sviluppati appositamente per questo progetto. Disegno deciso, abbinamento con pneumatici dedicati per un SUV che poggia a terra con un’autorità diversa rispetto alla versione di serie.

Advertisement

Davanti compare una bull bar in acciaio inox con finitura nera, elemento divisivo per definizione, che metà del pubblico ama e l’altra metà detesta, ma che sul piano del carattere off-road fa il suo lavoro senza discussioni. Sui fianchi, pedane tubolari ovali in acciaio nero: estetiche quanto si vuole, ma anche funzionali per chi deve salire e scendere da un SUV alto di spalle. Sul tetto, uno spoiler dal profilo sportivo chiude il discorso visivo, mentre una grafica esterna dedicata segna il confine netto tra questa versione e il modello standard.

Per chi vuole andare oltre il solo aspetto, Irmscher propone anche una modifica opzionale all’assetto, pensata per migliorare il comportamento dinamico sia su asfalto sia sui percorsi leggeri fuori strada, senza sacrificare il comfort nell’uso quotidiano.

Advertisement

La Opel Frontera Cross non è una macchina da rally né un mezzo per il Sahara. Potrebbe rappresentare la dimostrazione che anche un SUV compatto e accessibile può ricevere un trattamento serio da parte di chi i preparatori li fa per mestiere.