Nuova Jeep Cherokee è destinata a guidare la ripresa delle vendite di Stellantis negli USA

Stellantis punta con decisione sul ritorno della nuova Jeep Cherokee per sostenere il rilancio del marchio SUV negli Stati Uniti e invertire una fase complessa per il gruppo. Dopo tre anni di assenza, la Cherokee torna a presidiare i segmenti compatti e medi, tra i più rilevanti per volumi nel mercato americano.

Advertisement

Richard Cox, responsabile delle operazioni Jeep, ha sottolineato come la nuova Jeep Cherokee rappresenti un tassello chiave per ampliare la clientela

Il nuovo modello segna anche un passaggio strategico: è il primo ibrido “full hybrid” tradizionale nella storia di Jeep e, allo stesso tempo, il veicolo a benzina più efficiente mai commercializzato dal brand negli USA in termini di consumi.

Richard Cox, responsabile delle operazioni Jeep, ha sottolineato come la nuova Jeep Cherokee rappresenti un tassello chiave per ampliare la clientela grazie a un equilibrio tra efficienza, capacità e versatilità. Il modello sta arrivando nelle concessionarie statunitensi e si configura come uno dei lanci più rilevanti dell’anno per Stellantis, che punta a recuperare terreno dopo il calo delle quote di mercato registrato negli ultimi anni.

Advertisement

La casa automobilistica si è posta l’obiettivo di aumentare le vendite al dettaglio di circa il 25% entro il 2026, raggiungendo 1,15 milioni di veicoli, grazie a modelli nuovi e aggiornati, nonché a riallineamenti di prezzi e prodotti per spostare i veicoli fuori dai concessionari. “Rappresenta una parte fondamentale della nostra crescita”, ha affermato Cox a proposito della nuova Cherokee. “Ci posiziona bene nel ’26″.

Lo scorso anno, Jeep ha registrato il suo primo aumento annuo delle vendite, inferiore all′1%, dal 2018, quando il marchio aveva venduto oltre 973.200 unità. Questo dato si confronta con le vendite di 593.401 Jeep nel 2025, con un calo del 39% nell’arco di sette anni.

Advertisement

Nonostante un lieve incremento dell’1% nelle vendite annuali di Jeep, il risultato non è bastato a riportare in territorio positivo l’andamento complessivo di Stellantis negli Stati Uniti. Il gruppo ha infatti chiuso il 2025 con un calo del 3% sul mercato americano, segnando il settimo anno consecutivo di flessione. A pesare sono stati il mancato successo della strategia orientata fortemente verso l’elettrico e le politiche di riduzione dei costi e aumento dei prezzi adottate durante la gestione dell’ex CEO Carlos Tavares.

A dicembre, il CEO di Jeep, Bob Broderdorf, ha dichiarato che la Cherokee è la priorità del marchio, in un momento di rallentamento delle vendite di veicoli elettrici. “Una volta che Cherokee sarà pronto e avrà un buon ritmo di corsa, potremo iniziare con Recon”, ha detto. “Con Recon, non ho fretta. Voglio ottenere la giusta qualità da Cherokee, e poi, non appena saremo sicuri, ok, accenderemo Recon.”

Advertisement

Broderdorf ha guidato una strategia di rilancio per Jeep da quando è stato nominato CEO a febbraio. Questi sforzi hanno incluso una significativa riduzione dei prezzi e della complessità dei modelli e l’abbandono dei piani completamente elettrici del marchio, nell’ambito di un più ampio ritiro di Stellantis che costerà all’azienda 26 miliardi di dollari.

Jeep è convinta di avere tra le mani un modello destinato a rilanciare il marchio più di quanto non abbia fatto la precedente generazione, che nel 2018 aveva sfiorato le 240.000 unità vendute. L’azienda non ha fornito obiettivi produttivi ufficiali, ma difficilmente potrà raggiungere volumi simili senza aumentare la capacità negli Stati Uniti. È infatti previsto un ampliamento produttivo in uno stabilimento dell’Illinois dal prossimo anno.

Advertisement

Oggi la nuova Jeep Cherokee è assemblata esclusivamente a Toluca, in Messico, impianto che realizza anche Compass e Wagoneer S elettrica. Secondo AutoForecast Solutions, la capacità annua è di 303.000 veicoli. Le stime indicano per Jeep una crescita del 10% nel 2026, fino a 650.000 unità. Le novità introdotte puntano a rendere la nuova Jeep Cherokee più competitiva nei confronti di rivali come Toyota, sfruttando al tempo stesso la crescita della domanda di modelli ibridi, oggi più dinamica rispetto all’elettrico puro. Secondo i vertici Jeep, la scelta di puntare sull’ibrido rappresenta una direzione strategica coerente con l’andamento del mercato.

La nuova Jeep Cherokee adotta un motore turbo 1.6 quattro cilindri ibrido da 210 CV e 230 lb-ft di coppia, con trazione integrale di serie, ampi display interni e fino a 140 sistemi di sicurezza tra standard e optional. Il prezzo negli USA varia tra 37.000 e 46.000 dollari, con la versione Laredo a 39.995 dollari destinata a coprire circa il 36% delle vendite, posizionandosi contro Toyota RAV4 e Honda CR-V.