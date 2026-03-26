Alfa Romeo: entro fine anno una nuova supercar?

Il 2026 sarà un anno importante per Alfa Romeo in quanto sarà finalmente svelato il nuovo piano del marchio per i prossimi anni. Capiremo dunque oltre alle nuove Giulia e Stelvio quanti e quali altri modelli arriveranno da qui al 2030. Si parla ad esempio di una erede di Tonale e anche forse di un altro modello compatto. Al momento però non vi sono conferme ufficiali su queste due vetture ma solo voci di corridoio.

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A fine 2026 Alfa Romeo potrebbe sorprendere tutti con la secona supercar in edizione limitata

Un’altra voce che circola dallo scorso anno è quella secondo cui entro fine anno Alfa Romeo potrebbe svelare le prime immagini di una seconda supercar in edizione limitatissima grazie al programma Bottega Fuoriserie. Si tratterebbe del secondo modello dopo la nuova 33 Stradale svelata negli scorsi anni, prodotta in 33 unità e le cui consegne si stanno per concludere. Proprio dopo la conclusione delle consegne di questa supercar si dice che la casa automobilistica del biscione possa mostrare le prime immagini di una nuova supercar segretissima svelando alcuni dettagli come ad esempio il modello a cui è ispirata, il numero di unità in cui sarà prodotta e forse anche una parte delle caratteristiche tecniche.

Al momento non si sa di quale auto si possa trattare. In passato era stato detto che sarebbe stato chiesto un parere anche ai 33 fortunati che hanno acquistato la 33 Stradale per capire quale altra auto riportare in vita dal ricco passato del brand milanese. Qualcuno aveva parlato di una nuova Duetto, altri della SZ altri ancora della GTV. La verità è che al momento non vi sono notizie certe, tutto è segretissimo. Forse anche su questo qualcosa verrà detta il prossimo 21 maggio quando il CEO di Stellantis Antonio Filosa svelerà il nuovo piano strategico del gruppo automobilistico.