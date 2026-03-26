Ferrari 308 GTS di Magnum P.I., la più famosa della TV torna all’asta

C’è un VIN che vale più di una sigla, ed è il 28251. È quello inciso sul telaio della Ferrari 308 GTS che aprì le stagioni di Magnum P.I., e che ad aprile 2026 tornerà sotto il martello della Barrett-Jackson Palm Beach, dal 16 al 18 del mese prossimo, per il terzo tentativo di trovare un acquirente definitivo.

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Non una replica. Non un esemplare genericamente “usato nelle riprese”. Questa è la vettura del pilot, uno dei soli tre modelli carburati del 1979 impiegati nella prima stagione, su un totale di circa quindici Ferrari 308 GTS messe a disposizione della produzione.

La sua storia ha già il sapore della leggenda. Uscita da Maranello in Fly Yellow, fu riverniciata Rosso Corsa per esigenze sceniche. Quel cambio cromatico non è solo un aneddoto, è certificato da una targhetta applicata direttamente da Ferrari sulla cornice della portiera. Un dettaglio che, nel mondo del collezionismo, separa un’auto storica da un’icona vera.

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Sotto il cofano, tutto originale. Il motore V8 da 2,9 litri, 205 cavalli, cambio manuale a cinque marce. Il contachilometri segna poco più di 150.000 chilometri. I cerchi Cromodora da 15 pollici portano addosso la giusta patina d’uso. Le uniche deviazioni dalla configurazione d’origine, un impianto stereo aftermarket, la manopola del cambio in alluminio, una protezione di scarico sostituita, sono peccati veniali in un curriculum del genere.

Il mercato, però, non sembra ancora aver trovato la misura giusta. Un esemplare standard del 1979 (restando nel contesto dell’asta, negli States) vale mediamente intorno ai 74.000 dollari, con punte fino a 128.000 per le condizioni migliori.

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Questa 308 GTS è stata venduta a 115.000 dollari nel marzo 2025, poi non aggiudicata a 120.000 in un’asta successiva. Una volatilità che fa riflettere. Il mito televisivo spinge il valore oltre la logica tecnica, ma non abbastanza da garantire stabilità nelle quotazioni.

Chi vuole metterci le mani sopra deve fare i conti con la realtà. Costi di restauro, verifica della documentazione d’epoca, ispezione meccanica seria. Il fascino del VIN 28251 è reale, ma è esattamente quella unicità a pretendere attenzione e competenza.

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Barrett-Jackson Palm Beach sarà quindi un test più sottile di quanto sembri. Non si vende solo una Ferrari, si misura fino a dove il collezionismo contemporaneo è disposto a spingere il confine tra passione, nostalgia e investimento.