Leapmotor prepara già la seconda generazione della city car T03 per l’Europa

Leapmotor T03 sta raccogliendo ottimi risultati da quando è arrivata in Europa. In un segmento A sempre più agguerrito però nessuno può permettersi di adagiarsi sugli allori. Secondo quanto riporta l’autorevole magazine inglese Autocar la casa cinese partner di Stellantis sarebbe già al lavoro per portare sul mercato europeo una nuova generazione della sua city car.

Leapmotor T03: in Cina l’auto è uscita nel 2019 e presto arriverà una nuova generazione

Tianshu Xin, CEO di Leapmotor International, ha affermato che la Leapmotor T03 ha ancora un ruolo importante da svolgere in Europa. “Penso che la T03 sia un’auto perfetta per i mercati europei, considerando le condizioni stradali e le preferenze dei clienti”, ha dichiarato ad Autocar. “Quindi manterremo sicuramente la T03 per soddisfare le esigenze del segmento A.

Xin ha confermato che Leapmotor sta già lavorando allo sviluppo della prossima generazione della Leapmotor T03. Sebbene il modello sia relativamente nuovo sul mercato europeo, è in vendita in Cina dal 2019. L’azienda non ha fornito dettagli precisi sulle modifiche, ma ha indicato che la nuova versione includerà aggiornamenti significativi al design esterno, allo stile, agli interni e al software. Questi interventi sembrano mirare a rendere il veicolo più adatto ai gusti e alle aspettative dei consumatori europei, adattando il modello originariamente concepito per il mercato cinese alle esigenze di un pubblico internazionale.

E’ probabile dunque che ci saranno miglioramenti anche per quello che concerne l’autonomia della batteria e le prestazioni del motore elettrico. Maggiori informazioni sicuramente arriveranno nel corso dei prossimi mesi quando probabilmente verrà anche chiarito l’arrivo di questa nuova generazione dapprima in Cina e poi anche dalle nostre parti. Ricordiamo infine che la nuova Leapmotor T03 sarà prodotta per l’Europa in Spagna presso lo stabilimento Stellantis di Saragozza insieme ad altri 3 modelli della casa cinese in arrivo a breve.