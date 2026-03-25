Vicenza Classic Car Show 2026: tutto pronto per l’evento dove l’auto storica si fa cultura

Le lancette del tempo corrono e bruciano le tappe. Sembrava che mancasse molto tempo all’appello quando furono divulgati i primi dettagli sull’evento, ma Vicenza Classic Car Show 2026 è ormai dietro l’angolo. L’attesissimo rendez-vous veneto andrà in scena questo fine settimana, precisamente da venerdì 27 a domenica 29 marzo. Solo poche ore ci separano quindi dall’appuntamento, che celebra la magia dei mezzi a motore, soprattutto le auto storiche e contemporanee di pregio.

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Presto gli appassionati potranno tuffarsi nei padiglioni fieristici di Italian Exhibition Group (IEG), per gustare lo straordinario splendore delle creature a quattro ruote, offerte alla visione del pubblico con le giuste atmosfere. Presenti a Vicenza Classic Car Show 2026 le principali federazioni di categoria, testimoni di un patrimonio culturale dal valore inestimabile. Gli ospiti avranno la possibilità di gustare la visione di modelli unici e racconti inediti, ma ci saranno ampi spazi dedicati a chi vuole tradurre in materia il proprio sogno automobilistico, acquistando magari la classica del cuore.

Foto Vicenza Classic Car Show

Tornando ai sodalizi presenti, merita di essere citato ACI Storico che, in partnership con AC Vicenza, metterà in vetrina nel proprio stand alcune belle vetture del passato. Il braccio “vintage” dell’Automobile Club d’Italia animerà il weekend pure con vari talk e incontri. Su tutti si segnala quello di venerdì 27 marzo dedicato alla memoria del compianto Sandro Munari, leggendario pilota di rally, scomparso qualche giorno fa.

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Tra le auto storiche in vetrina, nello stand del sodalizio, si segnalano una mitica Alfa Romeo P3 della Scuderia Ferrari e una splendida Ferrari 550 Maranello, per festeggiare il suo trentesimo compleanno. Alla berlinetta del “cavallino rampante” by Pininfarina, spinta da un motore V12 disposto anteriormente, sarà intitolato un altro appuntamento di analisi e riflessione, nella giornata di sabato 28 marzo.

Foto Vicenza Classic Car Show

Momenti di confronto nel corso di Vicenza Classic Car Show 2026 saranno dedicati anche alla Lancia Gamma e alla Lamborghini Miura, che festeggiano rispettivamente il cinquantesimo e sessantesimo compleanno. Sabato 28 marzo sarà il turno dell’atteso Raduno Youngclassic (ACI Editore) con protagoniste 50 fra le vetture più significative prodotte tra gli anni ’70 del secolo scorso e i primi anni 2000. All’arrivo del corteo presso i padiglioni fieristici di Italian Exhibition Group (IEG), nei protagonisti crescerà l’ansia dell’attesa, per la nomina delle vincitrici di classe.

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Presente a Vicenza Classic Car Show 2026 anche l’ASI, Automotoclub Storico Italiano. Il prestigioso sodalizio, giunto al sessantesimo anniversario, onorerà la ricorrenza anagrafica con un grande Village, riservato ai suoi club federati, che metteranno in mostra delle auto storiche accuratamente selezionate per la circostanza. Fra queste, citiamo: la Lancia Stratos GR.4 del 1974, la Lancia Aurelia B20 terza serie del 1953, l’Alfa Romeo Duetto “osso seppia” del 1966, la Lancia Fulvia HF “fanalone” GR. 4, l’Alfa Romeo Freccia d’Oro del 1950, la Bentley MK6 del 1952, la Lancia Fulvia Sport 1200 del 1966 e l’Alfa Romeo SZ ES 30 del 1991, giusto per fare qualche nome. Qui tutte le informazioni utili per vivere al meglio l’evento veneto.

Foto Vicenza Classic Cars Show

Fonte | Vicenza Classic Car Show 2026