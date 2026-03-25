Heritage Hub amplia l’accesso al pubblico con un nuovo orario di visita

Heritage Hub amplia le modalità di accesso al pubblico con una nuova organizzazione delle visite, pensata per rendere l’esperienza più comoda e flessibile. Da questa settimana lo spazio sarà aperto ogni giorno, escluso il lunedì, con biglietti disponibili online. Dal martedì al giovedì saranno proposte visite autoguidate, mentre da venerdì a domenica sarà possibile partecipare a tour guidati. La novità arriva in risposta a un interesse in crescita: nel corso dell’ultimo anno le visite sono aumentate del 6% rispetto al 2024, con una presenza internazionale sempre più significativa, a conferma della rilevanza dell’hub torinese nella cultura automobilistica globale.

Advertisement

Heritage Hub: da martedì a giovedì, i visitatori possono accedere liberamente dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00

La principale novità riguarda i giorni feriali, quando sarà possibile accedere a Heritage Hub anche senza visita guidata, esplorando liberamente gli spazi espositivi e la preziosa collezione aziendale. Una collezione storica di oltre 300 veicoli dei marchi italiani del Gruppo, che rappresenta oltre 120 anni di innovazione e stile Made in Italy: dai modelli storici alle creazioni più recenti, dalle auto di serie ai veicoli unici e ai prototipi esclusivi al mondo.

Nello specifico, il martedì, il mercoledì e il giovedì l’orario di apertura è dalle 10:00 alle 13:00 , con ultimo ingresso alle 12:00, e dalle 14:00 alle 17:00 , con ultimo ingresso alle 16:00. Questo formato consente ai visitatori di organizzare la propria esperienza in modo più autonomo e, di conseguenza, di dedicare più tempo alla scoperta dei loro veicoli preferiti, con la possibilità, ad esempio, di scattare liberamente foto e girare video di ogni dettaglio, sempre nel rispetto delle barriere di protezione. Durante il fine settimana, l’esperienza dell’Heritage Hub è arricchita da visite guidate a orari prestabiliti il ​​venerdì, il sabato e la domenica, che offrono ai visitatori l’opportunità di esplorare la collezione attraverso una narrazione coinvolgente condotta da guide specializzate che, tramite aneddoti e approfondimenti, presentano i veicoli e il contesto storico e industriale in cui sono stati creati.

Advertisement

Qualunque sia la modalità di visita prescelta, gli appassionati di auto d’epoca, gli esperti del settore, i turisti e le famiglie con bambini (dai 6 anni in su) possono vivere un’esperienza coinvolgente che abbraccia oltre un secolo di storia e cultura automobilistica. Fin dal momento in cui varcano la soglia dell’Heritage Hub, i visitatori rimangono colpiti dall’edificio che ospita questi veicoli unici: i circa 15.000 metri quadrati della storica Officina 81 di Via Plava a Torino, uno degli stabilimenti di produzione meccanica della FIAT all’interno del complesso industriale di Mirafiori. Per accogliere la collezione aziendale, lo spazio originale è stato sottoposto a un meticoloso restauro conservativo che ne ha preservato il carattere industriale, i colori storici senape e verde, la pavimentazione in cemento e la griglia di pilastri metallici.

All’ingresso del padiglione, i visitatori vengono accolti da una mostra permanente che racconta l’evoluzione di Mirafiori dal 1939 a oggi, sottolineando il legame profondo tra il sito industriale, Torino e i modelli custoditi all’interno. Il percorso espositivo ruota attorno a 64 veicoli storici, suddivisi in otto aree tematiche: dalle auto da record e da corsa ai concept e pezzi unici, passando per modelli simbolo di innovazione, sostenibilità, sicurezza, stile, grandi viaggi e rally. Un itinerario che attraversa alcune delle pagine più significative della storia automobilistica italiana.

Advertisement

I due lati lunghi dell’edificio ospitano il resto della collezione, organizzata per marca e disposta in ordine cronologico. In particolare, accanto a FIAT e Lancia, sono esposti modelli selezionati di Alfa Romeo, Autobianchi e Abarth, insieme a sezioni speciali come quella dedicata ai veicoli storici FIAT dell’Arma dei Carabinieri, con 16 vetture che raccontano mezzo secolo di collaborazione. In fondo al padiglione, si trova anche un’area dedicata ai motori, con una selezione di oltre trenta tra i propulsori più importanti – dal celebre quattro cilindri della “Serie 100” ai prototipi elettrici, a turbina e persino a vapore – a testimonianza di un secolo di ingegno e sperimentazione da parte dei marchi italiani del Gruppo.

Completano lo spazio un’area officina e una sala conferenze, a sottolineare la natura multifunzionale dell’Heritage Hub, che si è affermato sempre più come location attraente, in grado di ospitare con successo conferenze, meeting aziendali, workshop ed eventi culturali. Ne sono una prova i 27 eventi organizzati nel 2025, in cui i valori storici dell’industria automobilistica si sono sapientemente combinati con l’intrattenimento contemporaneo.