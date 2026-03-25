Cavallino Classic Monaco 2026: il primo concorso d’eleganza dedicato alle Ferrari F1

Ferrari e Monte Carlo: un binomio inscindibile, che ha scritto pagine memorabili di glamour e motorsport, in un intreccio ancora attuale, rinnovato quotidianamente. Tante le “rosse” che impreziosiscono la tela del Principato; molti i successi raccolti in quella cornice ambientale dalle monoposto della scuderia di Maranello. Ora un altro momento si prepara a sigillare la liaison: Cavallino Classic Monaco 2026. Le date da segnare in agenda sono quelle che vanno dal 23 al 26 aprile.

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Non è la prima edizione di questo esclusivo rendez-vous, ma ogni volta è come se lo fosse, per l’intensità delle emozioni che riesce a trasmettere. L’evento celebra il DNA racing della Ferrari, in un contesto da sogno. Protagoniste le monoposto di Formula 1 della casa emiliana, per celebrarne l’eredità storica, in una miscela di azione e contemplazione, capace di fare la gioia dei partecipanti e del pubblico.

Si profila uno spettacolo magnetico, nella perla della Costa Azzurra. Vedere le “rosse” da corsa nelle atmosfere da Dolce Vita del regno dei Grimaldi sarà come tuffarsi in un film, dedicato alla bellezza e all’automobilismo sportivo. Cavallino Classic Monaco 2026 sarà un concorso d’eleganza dedicato completamente alle Ferrari da Gran Premio. È la prima volta che si scrive una coniugazione del genere, su scala internazionale. Un motivo in più per gustarne le alchimie.

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Grazie ad una speciale collaborazione con il Grand Prix de Monaco Historique, ai partecipanti sarà offerto il raro privilegio di guidare le proprie monoposto del “cavallino rampante” sul circuito di Formula 1 più iconico al mondo. Un privilegio incredibile, che non ha prezzo. Il concorso si svolgerà invece presso il porto turistico dello Yacht Club de Monaco. Anche qui emozioni a profusione, per il fascino del contenitore ambientale.

Foto Cavallino Classic

Le auto resteranno in esposizione nel corso del fine settimana, per concedersi al piacere del colpo d’occhio e per rimettersi al severo esame dei giurati, chiamati al difficile compito di elaborare il loro verdetto. Previsti spazi per l’ospitalità VIP, con servizi di altissimo lignaggio, capaci di soddisfare le aspettative di chi è abituato a vivere nel lusso.

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Ogni giro in pista a Monte Carlo racconta una storia di coraggio, genialità e passione sconfinata. Con Cavallino Classic Monaco, queste storie prenderanno forma attraverso le Ferrari F1 più iconiche mai costruite. Si profila un’occasione speciale per immergersi tra le leggende, umane e meccaniche, e diventare parte di un’eredità che unisce Maranello al Principato.

Lo spirito dell’evento ha sempre unito il patrimonio automobilistico a una cura raffinata e ad un’ospitalità impeccabile. Pure nel 2026 sarà così. Cavallino Classic Monaco rinnova ancora una volta questa tradizione nel Principato di Monaco, non solo coinvolgendo uno dei circuiti più leggendari del mondo, ma aprendosi alla formula del concorso d’eleganza, in un luogo dove corse, fascino e storia si incontrano da sempre.

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Nessun limite di età per le Ferrari del Circus attese a Monte Carlo, suddivise in sei classi.

Classe I – L’era pionieristica (1950–1957)

Classe II – La rivoluzione del motore posteriore (1958–1967)

Classe III – Ali, potenza e passione (1968–1982)

Classe IV – L’era del turbo (1983–1988)

Classe V – L’era dell’elettronica e di Schumacher (1989–2004)

Classe VI – Dall’era del V8 (2005)

Foto Cavallino Classic Foto Cavallino Classic Foto Cavallino Classic Foto Cavallino Classic

Fonte | Cavallino Classic Monaco 2026