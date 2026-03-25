Stellantis Gliwice: completata la costruzione di un impianto fotovoltaico da 12 MW

Il Centro di Produzione e Tecnologia Stellantis di Gliwice ha portato a termine un nuovo impianto fotovoltaico da 12 MW, rafforzando in modo significativo la propria autonomia energetica. Nelle giornate più soleggiate, il sito potrà infatti coprire interamente il proprio fabbisogno di elettricità. Tra gli elementi più rilevanti del progetto spicca il più grande complesso di pensiline fotovoltaiche dell’Europa centro-orientale, con una capacità di 6 MW. Questa infrastruttura produce energia pulita destinata all’autoconsumo e, allo stesso tempo, offre protezione a oltre 1.200 veicoli commerciali contro grandine, neve e intensa esposizione solare.

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A Gliwice il più grande complesso di pensiline fotovoltaiche dell’Europa centrale e orientale

Le pensiline con pannelli fotovoltaici per veicoli di grandi dimensioni sono una soluzione ancora poco diffusa nel settore delle energie rinnovabili. A Gliwice, stanno diventando un elemento fondamentale della trasformazione energetica, realizzata in collaborazione con Quanta Energy.

“L’impianto fotovoltaico ci permette di aumentare significativamente l’indipendenza energetica dello stabilimento Stellantis di Gliwice. L’impianto fotovoltaico da 12 MW produce energia che copre circa il 25% del fabbisogno annuo della fabbrica e riduce le emissioni di CO₂ di oltre 5.000 tonnellate all’anno”, spiega Grzegorz Buchal, Direttore Generale del Centro di Produzione e Tecnologia Stellantis di Gliwice.

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Grazie a questo investimento, l’azienda consuma energia esattamente dove viene prodotta, senza passare attraverso la rete e senza incorrere in costi aggiuntivi. L’impianto fotovoltaico di Gliwice è gestito da un sistema avanzato basato sull’intelligenza artificiale, che ottimizza il consumo di energia proveniente da molteplici fonti: l’impianto fotovoltaico, il cogeneratore e la rete elettrica.

Gestire un progetto di tale portata in un centro di produzione e tecnologia, dove quotidianamente si svolgono complesse operazioni logistiche e centinaia di veicoli di nuova produzione vengono spediti ai mercati di tutta Europa, è stata un’impresa colossale. Il progetto ha richiesto un coordinamento preciso, attenzione ai dettagli e il massimo livello di professionalità.

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Il progetto Gliwice, realizzato in collaborazione con Quanta Energy, fa parte di un ampio investimento in impianti fotovoltaici che Stellantis sta costruendo nei suoi quattro stabilimenti in Polonia. La capacità totale dell’intero progetto è di quasi 58 MW.

Il grande stabilimento per veicoli commerciali si trova all’interno del Centro di Produzione e Tecnologia Stellantis di Gliwice. Qui vengono prodotti i modelli di veicoli commerciali più grandi del gruppo Stellantis: Citroën Jumper, Fiat Ducato, Opel Movano, Peugeot Boxer e Vauxhall Movano.