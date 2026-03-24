Fiat Punto, Alfa Romeo Giulietta e Jeep Renegade: tutti vogliono il loro ritorno e Stellantis?

Fiat, Alfa Romeo e Jeep sono tre tra le case automobilistiche più amate specie qui in Italia. L’attenzione nei loro confronti è sempre molto alta e inoltre il nostro paese è sempre molto generoso come numero di immatricolazioni con le tre case automobilistiche di Stellantis. Non stupisce che ci siano alcune vetture attualmente fuori produzione di questi tre brand che ancora oggi hanno molti estimatori.

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Per quanto riguarda Fiat sicuramente l’auto che tutti sperano di rivedere un giorno nella gamma della casa torinese è la Fiat Punto. Al momento purtroppo non sembra esserci spazio per il suo ritorno anche se il capo di Fiat Olivier Francois non ha chiuso del tutto le porte nel lungo periodo. Se le cose nel mercato auto dovessero cambiare e le hatchback tornare di moda allora dopo il 2030 il suo ritorno potrebbe essere ancora possibile.

In molti sperano nel ritorno sul mercato di Fiat Punto, Alfa Romeo Giulietta e Jeep Renegade

Del resto i recenti render apparsi sul web ad immaginare come sarebbe la nuova Fiat Punto, come quello che vi mostriamo qui sotto, mostrano che il nuovo stile Fiat calzerebbe proprio a pennello alla celebre berlina compatta che tanto bene ha fatto sul mercato negli scorsi decenni. Un discorso simile a quello della Punto può essere fatto anche per Alfa Romeo Giulietta.

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Uscita di produzione nel 2020, ancora oggi continua ad essere nei cuori di molti alfisti che ne invocano il ritorno. Potrebbe essere una valida alternativa alle attuali vetture del biscione potendo andarsi a collocare tra Junior e Tonale nella gamma di Alfa Romeo. Anche in questo caso la porta non è chiusa del tutto ed un ritorno potrebbe anche esserci nel lungo periodo ma molto dipenderà da come evolverà il mercato.

Altro modello molto amato di cui si parla spesso e che è da poco uscito di produzione è la Jeep Renegade. Al momento non si sa se in futuro la vettura tornerà a far parte della gamma del marchio americano. A differenza di Fiat Punto e Alfa Romeo Giulietta, il SUV compatto di Jeep sembra però avere decisamente più chance.

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Al momento non ci sono conferme ufficiali ma secondo voci di corridoio il suo ritorno si potrebbe concretizzare entro la fine del decennio con uno stile rinnovamento e più in linea con quello della gamma attuale di Jeep. La vettura potrebbe nascere su una nuova piattaforma e arrivare sul mercato in versione elettrica e ibrida. Al momento non ci sono notizie certe ma già il prossimo 21 maggio potrebbero arrivare le prime conferme direttamente dal CEO di Stellantis Antonio Filosa.