Chrysler svelerà la Pacifica restyling al Salone dell’Auto di New York del 2026 ad aprile

Stellantis sarà protagonista a New York con un doppio appuntamento dedicato a due modelli simbolici dei marchi Chrysler e Dodge. L’occasione sarà la celebrazione della Chrysler Pacifica, riconosciuta come la monovolume più venduta e premiata negli Stati Uniti, insieme al 250° anniversario americano con una serie speciale della Dodge Durango. Durante una conferenza stampa in programma il 1° aprile 2026 alle 10:55 EDT, al Jacob Javits Center, Matt McAlear presenterà la rinnovata Chrysler Pacifica 2027 e la nuova Dodge Durango America250 Model Year 2026.

Advertisement

Chrysler Pacifica si rinnova per il modello 2027 e debutta a livello mondiale al Salone dell’Auto di New York 2026

“Sono onorato di guidare il marchio Chrysler in un momento così cruciale, mentre si appresta a entrare nel suo secondo secolo di vita”, ha dichiarato Matt McAlear, CEO dei marchi Chrysler e Dodge. “Chrysler continua a definire il segmento dei minivan che ha creato 43 anni fa, e la rinnovata Pacifica 2027 si basa sul design accattivante, sulle innovazioni leader di categoria, sulle caratteristiche di sicurezza avanzate e sul carattere funzionale che hanno reso i nostri minivan membri fidati della famiglia per decenni. È anche un privilegio celebrare la storia dell’America svelando l’edizione speciale Dodge Durango America250 nella Grande Mela, nell’ambito di questa importante celebrazione per gli Stati Uniti.”

I quattro iconici marchi statunitensi di Stellantis sono gli sponsor automobilistici esclusivi della celebrazione America250, che segna il 250° anniversario del Paese il 4 luglio. Oltre alla presentazione del veicolo di produzione Durango A250, l’area espositiva presenterà altri veicoli con livrea A250 per le apparizioni al salone dell’auto e agli eventi di Dodge, Jeep e Ram nel North Concourse del Jacob K. Javits Convention Center.

Advertisement

A partire dal 3 aprile, i marchi Stellantis presenteranno al pubblico i loro nuovi veicoli ed esperienze interattive al Salone Internazionale dell’Auto di New York 2026, riunendo prestazioni a benzina, innovazione elettrica ed esposizioni pensate per le famiglie che sottolineano l’impegno dell’azienda nel fornire veicoli che i clienti desiderano e amano.

Oltre alla Chrysler Pacifica 2027 recentemente rinnovata, il popolare concept Chrysler Pacifica Grizzly Peak sarà presente al Salone Internazionale dell’Auto di New York. La Grizzly Peak reinterpreta la pluripremiata Chrysler Pacifica come un veicolo per avventure overland. Il concept rialzato a trazione integrale presenta badge unici, design esterno e interno e numerose opzioni di personalizzazione per l’overlanding. Per massimizzare lo spazio interno del concept Pacifica Grizzly Peak, i sedili della terza fila sono sostituiti da un ampio pannello del pianale di carico, ideale per adattare l’abitacolo allo spazio di stivaggio o al riposo.

Advertisement

Tornando a New York per il secondo anno, la Chrysler Pacifica Stow ‘n Go Challenge celebra oltre 20 anni dell’innovativo sistema di sedili e vani portaoggetti, unico nella sua categoria. La popolare sfida interattiva mette alla prova i partecipanti, che devono battere il tempo per vincere premi e scoprire quanta attrezzatura da viaggio può essere rapidamente riposta in una Chrysler Pacifica dotata di Stow ‘n Go. La sfida si svolgerà da venerdì a domenica, 3, 4 e 5 aprile e 10, 11 e 12 aprile, dall’apertura alla chiusura del salone. Situata presso lo stand Chrysler al Jacob K. Javits Convention Center, la partecipazione alla Stow ‘n Go Challenge è gratuita.

Oltrte a Chrysler Stellantis è presente al Salone di New York, anche con Dodge che affianca alla Durango A250 una gamma ad alte prestazioni ricca di novità, tra cui la nuova Charger con tinta Sub-zero e motore SIXPACK da 550 CV. In mostra anche la Charger R/T da 420 CV e la Scat Pack da 550 CV, protagoniste di una linea pluripremiata. Spazio anche alla Durango SRT Hellcat Jailbreak da 710 CV. Jeep celebra invece 85 anni con modelli come la nuova Cherokee ibrida, la Recon elettrica da 650 CV e la Grand Cherokee con motore Hurricane 4 Turbo. Debuttano inoltre tre speciali Wrangler della serie celebrativa Twelve 4 Twelve. Ram rilancia il V8 HEMI da 5,7 litri sulla 1500, conferma il ritorno della 1500 TRX da 777 CV e amplia la gamma professionale con il ProMaster City 2027. Presenti anche i concept Wrangler 4xe Rubicon Sunchaser e Ram 1500 Rebel OTG.

Advertisement

2

Presente anche Alfa Romeo con la Tonale 2026, che conferma la volontà di rafforzare la propria presenza nel segmento dei SUV compatti premium. Il modello si distingue per un frontale aggiornato, caratterizzato dalla calandra scudetto concava ispirata alla leggendaria 33 Stradale, e per una dotazione tecnica di rilievo: motore 2.0 turbo a quattro cilindri da 268 CV e 295 lb-ft di coppia, cambio automatico a nove marce e trazione integrale Q4 di serie. Accanto a lei, FIAT porta la 500e Giorgio Armani Collector’s Edition, versione esclusiva che unisce sostenibilità, stile e dettagli firmati dal celebre stilista italiano.