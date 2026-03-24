Stellantis: febbraio di ottimi riscontri in Europa

Nel mercato dell’auto europeo di fine febbraio 2026 spicca sicuramente il riscontro registrato da Stellantis, ciò grazie a una crescita che si attesta attorno al 9,5% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Un dato che supera, e non di poco, i riscontri registrati nel mercato dell’auto europeo dove la crescita di fine febbraio si è attestata su un +1,7% (ovvero un +1,4% guardando alla sola Unione Europea, ndr).

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A trainare gli ottimi riscontri registrati da Stellantis a fine febbraio è stata sicuramente Fiat. Il Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA ha registrato ben 158.341 immatricolazioni totali, con una quota di mercato che nell’Unione Europea si posiziona ora al 18,3% contro il 16,9% dello stesso mese dell’anno scorso. Come accennato, nel parterre di marchi del Gruppo Stellantis a prevalere è sicuramente Fiat che su base annua registra un incremento delle immatricolazioni che sfiora il 53% in virtù delle 33.964 unità immatricolate. Dati che confermano la centralità del costruttore torinese nell’apporto alle vendite del Gruppo.

Stellantis è l’unico gruppo che ha incrementato la sua quota di mercato nei primi due mesi di quest’anno

I primi due mesi di quest’anno confermano che Stellantis è stato l’unico gruppo automobilistico, ad esclusione di quelli cinesi, a incrementare la propria quota di mercato. Il dato è infatti aumentato dell’1,5% fino alla quota attuale del 19,2%. Va detto anche che Stellantis per la prima volta si pone al top delle vendite di veicoli elettrici nel comparto del B2C su 10 mercati principali, sfruttando anche una leadership nel comparto delle varianti ibride dove la quota di mercato è superiore al 20% del totale grazie anche al successo ottenuto dai modelli basati sulla piattaforma Smart Car come Fiat Grande Panda, Citroën C3 e Opel Frontera.

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A fine febbraio Stellantis ha anche registrato circa 236.000 ordini al cliente finale, con un incremento del 2% sullo stesso mese dell’anno scorso incrementando anche gli ordini ai clienti privati del 31%. Il Gruppo ottiene anche ottimi riscontri in relazione al comparto dei veicoli commerciali leggeri, dove la quota di mercato è pari al 29,2%. Nel confronto con i principali competitor, come Gruppo Volkswagen e Gruppo Renault, Stellantis è quello che cresce di più a fine febbraio.