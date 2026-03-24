Mercato dell’auto europeo: a febbraio lieve ripresa

I dati relativi al mercato dell’auto europeo registrati a fine febbraio 2026 dicono che la tendenza, rispetto ai riscontri negativi registrati a fine gennaio scorso, risulta indirizzata verso una leggera ripresa. Secondo i riscontri forniti dall’ACEA, l’Associazione dei Costruttori Europei, nel complesso di Unione Europea, Paesi dell’Area EFTA e Regno Unito sono state immatricolate l’1,7% di vetture in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Per un complessivo di 979.321 immatricolazioni totali.

Advertisement

Guardando nello specifico alle diverse aree componenti il dato complessivo, il mercato dell’auto europeo dice che nella sola Unione Europea la crescita si è attestata su un valore dell’1,4% superiore rispetto al riscontro di fine febbraio del 2025. Di contro, la perdita dei Paesi dell’Area EFTA, che comprende Svizzera, Norvegia e Islanda, pari al 7,9% in meno rispetto a un anno fa annulla l’ottimo riscontro registrato in Regno Unito; al di là della Manica si è infatti registrato un incremento percentuale del 7,2%. Guardando ai singoli mercati si segnala l’ottimo riscontro del mercato dell’auto italiano che si pone al top con le performance più interessanti, grazie a un incremento percentuale del 14% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. La “solita” Spagna continua comunque a registrare dati positivi, grazie a un valido +7,5%, e cresce anche la Germani con un +3,8%. Male la Francia con una flessione vicina al 15%.

Il mercato dell’auto europeo registra ancora una volta dati interessanti per ibride plug-in ed elettriche

Il mercato dell’auto europeo dice anche a febbraio 2026 che prosegue l’incremento percentuale delle varianti elettriche ed elettrificate, ormai preferite sempre di più rispetto alle alimentazioni più “tradizionali”. A fine febbraio le elettriche pure sono cresciute di un valore pari al 15,8% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Ancora più interessante è tuttavia il dato registrato dalle ibride plug-in grazie a una crescita nell’ordine del 33%. Bene anche le ibride non ricaricabili che crescono del 10,4%, mentre prosegue il calo percentuale delle varianti tradizionali: il diesel cala del 13,5% mentre i modelli alimentati a benzina scendono del 17% in termini di immatricolazioni.

Advertisement

Guardando invece ai riscontri della sola Unione Europea si capisce come il passo in avanti delle elettriche nel mercato dell’auto è ancora più corposo, grazie a un incremento percentuale del 20,6% e una quota di mercato che ora si attesta al 18,8%. A fine gennaio del 2025 la loro quota di mercato era pari al 15,2%. Sempre nella sola Unione Europea le ibride plug-in crescono di oltre il 32% e le ibride non ricaricabili del 10,1%; queste ultime raggiungono ora una quota di mercato che sfiora il 39%.

Molto bene Stellantis fra i gruppi automobilistici

In tema di costruttori e gruppi automobilistici, il mercato dell’auto europeo dice che il Gruppo Volkswagen si pone ancora al top in Europa grazie a una crescita del 2,2%. Interessante è invece il recupero espresso da Stellantis. Il Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA registra infatti 170.816 immatricolazioni totali con una crescita che si attesta al 9,5%.

Advertisement

All’interno del Gruppo crescono soprattutto Fiat e Opel. Il costruttore torinese registra un valore in aumento del 49,4%, mentre i tedeschi di Opel crescono del 30,5%. Buoni i segnali di ripresa di Lancia grazie a un dato in crescita del 10,4%, ma bene anche Citroën con un +9,6%, mentre Jeep cresce dell’1,2%. Va un po’ meno meglio in DS Automobiles, con una perdita del 27,4%, così come in Alfa Romeo, con un valore in decrescita del 17,4%, e in Peugeot con un calo del 10,1%. Alle spalle dei Gruppi Volkswagen e Stellantis si piazza il Gruppo Renault con 91.619 unità immatricolate e una decrescita del 14,3%.