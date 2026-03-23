Stellantis Spagna rinnova i vertici: nuove nomine per Premium, DS e Opel

Dal 1° aprile Stellantis Spagna ridisegna una parte della propria squadra manageriale con tre nomine che interessano il Cluster Premium e Opel. Eric Botella è il nuovo Direttore Vendite del Cluster Premium in Spagna, che comprende Alfa Romeo, DS Automobiles e Lancia. Marina López assume invece la responsabilità del marketing di DS Automobiles in Spagna, mentre Rodrigo Sánchez passa alla guida del marketing Opel sul mercato spagnolo. Botella e López riporteranno ad Ángel Sánchez, Direttore del Cluster Premium per Spagna e Portogallo; Rodrigo Sánchez farà invece riferimento ad Alejandro Noriega, Direttore di Opel per Spagna e Portogallo.

Advertisement

Stellantis ha annunciato tre nuove importanti nomine in Spagna

Per Eric Botella si tratta di un nuovo passo in un percorso costruito interamente nel mondo automotive. Dopo gli studi alla ESCP Business School e alla City University di Londra, entra in Peugeot Spagna nel 2002. Negli anni alterna esperienze tra la sede centrale del Gruppo PSA e il mercato spagnolo, ricoprendo incarichi nel marketing, nella gestione prodotto e nelle vendite. Dopo l’esperienza in PSA Retail come Responsabile Vendite, nel 2017 approda in Citroën Spagna come Responsabile Marketing Operativo. Dal marzo 2022 sempre per Stellantis era Direttore Marketing di Opel in Spagna.

Anche Marina López porta con sé una lunga esperienza nel settore e una profonda conoscenza del marchio Opel. Laureata in Economia Aziendale all’Università Autonoma di Madrid e in Marketing all’ICADE, ha iniziato la sua carriera in General Motors lavorando sul post-vendita del marchio Saab. Nel 2004 entra in Opel Spagna, dove negli anni assume ruoli di crescente responsabilità tra post-vendita, marketing, gestione prodotto e pubblicità. Prima di questa nomina, era Responsabile Customer Centricity per Opel in Europa.

Advertisement

Rodrigo Sánchez, dal canto suo, arriva al nuovo incarico dopo una carriera quasi interamente sviluppata all’interno del gruppo. Laureato in Economia e Commercio all’Università Complutense di Madrid, muove i primi passi in Citroën nel 1999 come Area Manager per Valencia e Catalogna. Da allora ricopre diversi ruoli manageriali, dalla direzione regionale alla rete concessionari, fino alla responsabilità prodotto e prezzi per Citroën in Spagna. Dal settembre 2018 era Direttore Marketing di DS Automobiles Spagna all’interno del Cluster Premium di Stellantis.

Nel complesso, le tre nomine confermano la volontà di Stellantis Spagna di puntare su profili con una lunga esperienza interna e una conoscenza diretta dei marchi e del mercato, in una fase in cui posizionamento, relazione con i clienti e forza commerciale restano leve decisive.