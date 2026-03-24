Fiat 600, Alfa Romeo Junior e Jeep Avenger: ecco chi ha venduto di più a febbraio 2026

Anche a febbraio 2026 il confronto tra tre dei B-SUV più rappresentativi dell’universo Stellantis in Europa offre indicazioni interessanti sugli equilibri interni al gruppo. Sotto osservazione ci sono Fiat 600, Alfa Romeo Junior e Jeep Avenger, tre modelli prodotti in Polonia e protagonisti di una delle fasce di mercato più vivaci del momento. I dati, ricavati da Dataforce attraverso Autonews Europe, confermano una gerarchia piuttosto netta, con la Jeep Avenger che continua a guidare il terzetto.

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Fiat 600, Alfa Romeo Junior e Jeep Avenger: il confronto sulle immatricolazioni in Europa

Partendo dall’Alfa Romeo Junior, il B-SUV del Biscione ha chiuso febbraio 2026 con 2.882 immatricolazioni in Europa. Il confronto con lo stesso mese del 2025 evidenzia una lieve flessione, visto che allora le unità vendute erano state 3.027. Se però si allarga l’analisi all’intero primo bimestre, il modello mostra una tenuta complessivamente positiva. Da inizio anno, infatti, le Junior immatricolate nel Vecchio Continente sono state 6.061, in leggero aumento rispetto alle 5.987 registrate nei primi due mesi del 2025. Un risultato che segnala una sostanziale stabilità commerciale per un modello chiamato a sostenere una parte importante della presenza Alfa Romeo nel segmento.

Numeri superiori per la Fiat 600, che nel mese di febbraio ha totalizzato 4.358 unità vendute in Europa. Nel confronto mensile il dato resta su livelli vicini a quelli dell’anno precedente, quando a febbraio 2025 le immatricolazioni erano state 4.411, considerando anche le versioni elettriche. Se però si guarda al cumulato da gennaio a febbraio, il bilancio è meno favorevole. Nei primi 59 giorni del 2026, infatti, la Fiat 600 ha raggiunto quota 7.568 unità, contro le 8.854 dello stesso periodo del 2025. Un arretramento che suggerisce un avvio d’anno più debole, pur in presenza di un modello che continua a mantenere una buona visibilità commerciale nel panorama europeo.

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A dominare nettamente il confronto è però la Jeep Avenger. Il B-SUV del marchio americano ha registrato a febbraio 2026 ben 9.538 immatricolazioni in Europa, confermandosi il più venduto tra i tre modelli esaminati. Il dato assume ancora più peso se confrontato con quello di febbraio 2025, quando le unità commercializzate erano state 8.153. Anche il bilancio del primo bimestre è in crescita: nei primi due mesi del 2026 la Avenger ha raggiunto 18.155 immatricolazioni, contro le 16.693 dello stesso periodo dell’anno precedente.

Il modello Jeep si conferma così uno dei prodotti più forti di Stellantis in Europa e un vero punto di riferimento per il gruppo nel segmento dei B-SUV. La sua capacità di crescere sia sul mese sia sul cumulato lo distingue chiaramente da Fiat 600 e Alfa Romeo Junior, che mostrano invece andamenti più contrastati. Se la Junior resta su volumi relativamente stabili e continua a rappresentare una leva importante per Alfa Romeo, la 600 cerca invece nuovo slancio anche in vista dell’arrivo della versione con motore turbo benzina abbinato al cambio manuale.

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Dunque anche lo scorso mese Jeep Avenger si è confermata il modello più convincente sul piano commerciale, mentre Fiat 600 e Alfa Romeo Junior pur registrando discreti risultati non raggiungono i livelli di popolarità del SUV di Jeep.