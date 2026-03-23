Leapmotor sempre più rivolta all’Europa: apre il primo centro di ricerca e sviluppo a Monaco di Baviera

È sempre maggiore l’attenzione rivolta da Leapmotor, il costruttore cinese di casa Stellantis, nei confronti dell’Europa. Ora il costruttore ha inaugurato il suo primo centro di ricerca e sviluppo al di fuori della Cina, puntando proprio sul Vecchio Continente. La prima struttura destinata allo sviluppo di nuovi modelli da destinare specificatamente a un mercato differente rispetto a quello “domestico” è stata aperta in Germania, a Monaco di Baviera. Qui Leapmotor metterà a punto un approccio destinato a ridefinire il design e lo sviluppo stilistico dei suoi futuri modelli destinati al mercato europeo e in generale ai mercati globali, di diverso concetto rispetto al mercato cinese.

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L’iniziativa di guardare all’Europa per lo sviluppo dello stile dei futuri modelli globali del marchio, si inserisce in un contesto di forte crescita di Leapmotor anche al di fuori del mercato cinese. A fine 2025 le esportazioni dei modelli del costruttore cinese si sono attestate su oltre 67.000 unità totali; il dato ha permesso a Leapmotor di porsi al top fra i nuovi marchi cinesi dediti alla produzione di veicoli elettrici. Il costruttore cinese di casa Stellantis è oggi fra i più apprezzati marchi cinesi per numero di veicoli elettrici venduti in Europa.

Leapmotor

L’Europa diventa sempre più centrale nell’approccio globale di Leapmotor

Con l’avvio delle operazioni presso il nuovo hub di Monaco di Baviera, si apre una collocazione strategica per Leapmotor in Europa. In questo modo, in virtù delle prerogative stesse di un centro di ricerca e sviluppo, Leapmotor punta non solo all’esportazione di veicoli cinesi verso il Vecchio Continente, ma piuttosto a un know-how che si amplia e punta su una progettazione completa che guardi all’Europa con interesse crescente. Il nuovo centro di ricerca e sviluppo si inserisce in una rete di design globale che affianca i poli speculari già diffusi in Cina, con l’obiettivo di ampliare i punti focali e integrare le influenze internazionali nello sviluppo dei nuovi modelli a marchio Leapmotor.

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L’avvio delle operazioni presso il centro di ricerca e sviluppo di Monaco di Baviera si inserisce in una fase di importante consolidamento di Leapmotor in Europa. Basti pensare che in Spagna procede speditamente il progetto Completely Knocked Down (CKD), col quale presso lo stabilimento Stellantis di Saragozza verranno prodotti i modelli B05 e B10 che si pongono al centro di una visione europea sempre più corposa. C’è poi da aggiungere che Leapmotor ha chiuso il 2025 garantendo il primo valore in utile della sua storia, grazie a ricavi cresciuti sulla base di tre cifre percentuali in virtù di valori di immatricolazione crescenti allo stesso modo. L’obiettivo per il 2026 è quello di puntare al milione di veicoli venduti, condizione che vede quindi l’Europa sempre più centrale.