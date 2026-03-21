Stellantis si prepara al richiamo di oltre 210.000 veicoli ibridi in Francia: rischio incendio

Secondo quanto riportato da L’Argus questa mattina, il gruppo Stellantis si prepara ad un maxi richiamo di veicoli ibridi in Francia. Secondo quanto riporta il noto magazine francese, sarebbero interessate oltre 210 mila auto. Il richiamo arriva a pochi giorni da quello che ha interessato numerosi veicoli dotati di motore 1.5 Blue HDi. Questa volta invece, secondo quanto trapelato dalla Francia al centro dell’attenzione vi sarebbe il motore a benzina micro-ibrido 1.2. Si tratta del motore a tre cilindri 1.2 PureTech di terza generazione (EB2 Gen 3).

Advertisement

Nuovo richiamo all’orizzonte per Stellantis in Francia

Questa versione del celebre motore di Stellantis è dotata di catena di distribuzione su tutti i modelli micro-ibridi da 110 CV (precedentemente 100 CV) e 145 CV (precedentemente 136 CV). Tuttavia, in questo caso, il problema non riguarda il blocco motore. Ricordiamo che il motore beneficia di una garanzia estesa di 10 anni o 180.000 km.

Il richiamo interessa in Francia 211.725 veicoli del gruppo Stellantis, con una quota particolarmente rilevante di modelli Peugeot. Le auto coinvolte sono state prodotte tra il 2023 e il 2026, anche se il perimetro esatto della produzione non è stato ancora definito con precisione. Alla base dell’intervento c’è un’anomalia tecnica legata allo spazio troppo ridotto tra il condotto del filtro antiparticolato e la copertura protettiva del sistema starter-generator a 48 volt.

Advertisement

Questa vicinanza eccessiva può provocare un contatto tra i due elementi. In presenza di umidità o infiltrazioni d’acqua, la situazione potrebbe favorire la formazione di un arco elettrico, con conseguente rischio di surriscaldamento e, nei casi più gravi, di incendio. Stellantis ha finora registrato 36 episodi collegati al difetto, di cui 12 sfociati in incendi nel vano motore. Al momento non risultano feriti.

Nel caso di malfunzionamento il guidatore sarà informato attraverso l’accensione di una spia. Come scrive anche l’Argus, un officina, l’intervento correttivo prevede la sostituzione del cappuccio di protezione dell’alternatore-motorino di avviamento da 48 V con un modello che garantisca una migliore tenuta. L’intervento richiederà non più di 30 minuti e sarà completamente a carico di Stellantis. Il gruppo automobilistico ha già iniziato ad informare i primi possessori delle auto che dovranno essere riparate.